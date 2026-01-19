Chiclayo: mujer muere ahogada en rio Zaña luego de salvar la vida de su hermano

La víctima fue identificada como Mariela Chávez Guerrero y su cuerpo fue hallado en el río Zaña. Foto: Cortesía

La víctima fue identificada como Mariela Chávez Guerrero y su cuerpo fue hallado en el río Zaña. Foto: Cortesía

La búsqueda de Mariela Chávez Guerrero (22) culminó la mañana de este lunes 19 de enero con el hallazgo de su cuerpo a orillas del río Zaña, en Chiclayo. La joven había desaparecido luego de salvar la vida de su hermano de las aguas de esta misma afluente.

Desaparición y búsqueda

Transcurría la tarde del último domingo 18 de enero cuando los vecinos del centro poblado Ucupe, en el distrito de Lagunas, dieron aviso a la Policía sobre la desaparición de Chávez Guerrero en las aguas del río Zaña. Entonces la Unidad de Emergencia, a través de sus agentes de la subunidad de Búsqueda y Rescate, emprendieron los trabajos para encontrarla.

La versión de testigos indica que la joven no había podido salir del río luego de haber ingresado para salvar la vida de su hermano menor de edad. El caudal había aumentado considerablemente en los últimos días debido a las intensas lluvias en la parte alta del valle Chancay - Lambayeque.

Triste desenlace

La mañana de este lunes, tras casi 20 horas de exhaustiva búsqueda, la población y la Policía lograron hallar el cuerpo de esta mujer en el sector El Progreso, en Ucupe, a más de un kilómetro de distancia de donde se le vio con vida por última vez. Con la autorización del fiscal de turno, el cuerpo fue ingresado a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley.