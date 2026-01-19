HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Vacarán a José Jerí? Enrique Valderrama y Raúl Molina en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Chiclayo: mujer muere ahogada en rio Zaña luego de salvar la vida de su hermano

El cuerpo de Mariela Chávez Guerrero (22) fue encontrado este lunes por la población y la Policía luego de varias horas de búsqueda.

La víctima fue identificada como Mariela Chávez Guerrero y su cuerpo fue hallado en el río Zaña. Foto: Cortesía
La víctima fue identificada como Mariela Chávez Guerrero y su cuerpo fue hallado en el río Zaña. Foto: Cortesía

La búsqueda de Mariela Chávez Guerrero (22) culminó la mañana de este lunes 19 de enero con el hallazgo de su cuerpo a orillas del río Zaña, en Chiclayo. La joven había desaparecido luego de salvar la vida de su hermano de las aguas de esta misma afluente.

Desaparición y búsqueda

Transcurría la tarde del último domingo 18 de enero cuando los vecinos del centro poblado Ucupe, en el distrito de Lagunas, dieron aviso a la Policía sobre la desaparición de Chávez Guerrero en las aguas del río Zaña. Entonces la Unidad de Emergencia, a través de sus agentes de la subunidad de Búsqueda y Rescate, emprendieron los trabajos para encontrarla.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La versión de testigos indica que la joven no había podido salir del río luego de haber ingresado para salvar la vida de su hermano menor de edad. El caudal había aumentado considerablemente en los últimos días debido a las intensas lluvias en la parte alta del valle Chancay - Lambayeque.

PUEDES VER: Policía termina herido tras ataque de delincuentes en Chiclayo

lr.pe

Triste desenlace

La mañana de este lunes, tras casi 20 horas de exhaustiva búsqueda, la población y la Policía lograron hallar el cuerpo de esta mujer en el sector El Progreso, en Ucupe, a más de un kilómetro de distancia de donde se le vio con vida por última vez. Con la autorización del fiscal de turno, el cuerpo fue ingresado a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley.

Notas relacionadas
Policía termina herido tras ataque de delincuentes en Chiclayo

Policía termina herido tras ataque de delincuentes en Chiclayo

LEER MÁS
Chiclayo: trabajadores de empresa agrícola Inkaberry intoxicados por fumigación de campos

Chiclayo: trabajadores de empresa agrícola Inkaberry intoxicados por fumigación de campos

LEER MÁS
Peruano renunció a todo en su natal Chiclayo para recorrer el mundo con sus ratas amaestradas: "Dejé mi carrera de chef"

Peruano renunció a todo en su natal Chiclayo para recorrer el mundo con sus ratas amaestradas: "Dejé mi carrera de chef"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

Sociedad

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Prohibición del MTC a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025