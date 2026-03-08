HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

Jean Paul no sabía nadar y fue arrastrado por las fuertes olas. Sus amigos y familiares alertaron a las autoridades, iniciando la búsqueda que terminó en el hallazgo de su cuerpo.

Un joven de 18 años, identificado como Jean Paul, fue encontrado sin vida en la playa Waikiki, Miraflores, tras ingresar al mar con amigos. La búsqueda se realizó toda la madrugada.
Un joven de 18 años, identificado como Jean Paul, fue encontrado sin vida en la playa Waikiki, Miraflores, tras ingresar al mar con amigos. La búsqueda se realizó toda la madrugada. | composición LR | Latina Noticias

Un joven de 18 años, identificado como Jean Paul Huaycama Guerrero, fue hallado sin vida este domingo 8 de marzo, tras ingresar a la playa Waikiki, ubicada en el distrito limeño de Miraflores, durante la noche del sábado 7.

Según información preliminar de las autoridades, el adolescente entró al agua junto a tres amigos. Sin embargo, no logró salir del mar junto a ellos, lo que generó alarma entre sus acompañantes y familiares, quienes alertaron a las autoridades para iniciar su búsqueda.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante la madrugada, equipos de rescate de la Municipalidad de Miraflores realizaron labores de rastreo en la zona. Las acciones incluyeron el uso de un dron que sobrevoló el área para ampliar el alcance. Finalmente, se dio con su cadáver.

PUEDES VER: Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

lr.pe

Madre de joven hallado en playa se pronuncia

La mamá de la víctima indicó que él ya no vivía con ella, pues trabajaba en Lince para poder pagar sus estudios en el instituto donde había sido admitido recientemente: ''Me vino a visitar a las 6 de la tarde. Fueron a jugar partido y me dijo que iban a ir a la playa con sus amigos del barrio''.

La mujer contó que le pidió que tenga cuidado. Entre lágrimas agregó: ''No puedo creer que sea él el que está ahí... Es mi hijo menor, me duele mucho. Es un chico sano''. Además, la señora manifestó que le avisaron del ahogamiento a altas horas de la noche, y que estuvieron ayudando a buscarlo.

PUEDES VER: Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 40 heridos

lr.pe

¿Qué ocurrió en la playa Waikiki?

En medio de la identificación del adolescente, Rosa, la madre de uno de los jóvenes que acudió al balneario en grupo, llegó al lugar en representación de los deudos y explicó lo ocurrido.

''Ellos salieron desde Comas. En total eran cinco y se metieron a la playa. Han estado conversando, pero el oleaje ha sido fuerte, y Jean Paul no sabía nadar'', narró. Su hijo Juan, según contó, intentó ayudarlo. Pero, por la intensidad de las olas, fue imposible. Ellos eran amigos desde la infancia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

LEER MÁS
La clausura de 15 locales en Miraflores reaviva disputa con Intercorp por inversión de más de S/21 millones en el Estadio Manuel Bonilla

La clausura de 15 locales en Miraflores reaviva disputa con Intercorp por inversión de más de S/21 millones en el Estadio Manuel Bonilla

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

LEER MÁS
Colapsa histórico Mirador del Marqués de Montesclaros en el Rímac: casona tenía más de 250 años

Colapsa histórico Mirador del Marqués de Montesclaros en el Rímac: casona tenía más de 250 años

LEER MÁS
Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Olimpia HOY EN VIVO por la Copa Libertadores sub-20?

¿Por quién votará un taxista con diabetes?, por Rosa María Palacios

Sociedad

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Día de la Mujer y la lucha de las niñas que buscan transformar su futuro con educación: "En mi comunidad, aún se prioriza a los varones"

Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Al mismo estilo que con las universidades: Balcázar presentó 7 proyectos de ley para crear institutos sin financiamiento

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025