Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

Un joven de 18 años, identificado como Jean Paul Huaycama Guerrero, fue hallado sin vida este domingo 8 de marzo, tras ingresar a la playa Waikiki, ubicada en el distrito limeño de Miraflores, durante la noche del sábado 7.

Según información preliminar de las autoridades, el adolescente entró al agua junto a tres amigos. Sin embargo, no logró salir del mar junto a ellos, lo que generó alarma entre sus acompañantes y familiares, quienes alertaron a las autoridades para iniciar su búsqueda.

Durante la madrugada, equipos de rescate de la Municipalidad de Miraflores realizaron labores de rastreo en la zona. Las acciones incluyeron el uso de un dron que sobrevoló el área para ampliar el alcance. Finalmente, se dio con su cadáver.

Madre de joven hallado en playa se pronuncia

La mamá de la víctima indicó que él ya no vivía con ella, pues trabajaba en Lince para poder pagar sus estudios en el instituto donde había sido admitido recientemente: ''Me vino a visitar a las 6 de la tarde. Fueron a jugar partido y me dijo que iban a ir a la playa con sus amigos del barrio''.

La mujer contó que le pidió que tenga cuidado. Entre lágrimas agregó: ''No puedo creer que sea él el que está ahí... Es mi hijo menor, me duele mucho. Es un chico sano''. Además, la señora manifestó que le avisaron del ahogamiento a altas horas de la noche, y que estuvieron ayudando a buscarlo.

¿Qué ocurrió en la playa Waikiki?

En medio de la identificación del adolescente, Rosa, la madre de uno de los jóvenes que acudió al balneario en grupo, llegó al lugar en representación de los deudos y explicó lo ocurrido.

''Ellos salieron desde Comas. En total eran cinco y se metieron a la playa. Han estado conversando, pero el oleaje ha sido fuerte, y Jean Paul no sabía nadar'', narró. Su hijo Juan, según contó, intentó ayudarlo. Pero, por la intensidad de las olas, fue imposible. Ellos eran amigos desde la infancia.

