Rescatan a jóvenes a punto de ahogarse en playa de Barranca: "Se escuchaban gritos de socorro"

El primer día del 2026 estuvo marcado por momentos de tensión en una playa de Barranca, donde dos jóvenes estuvieron a punto de ahogarse tras ser arrastradas por la fuerte corriente marina. El incidente ocurrió durante la tarde, cuando decenas de familias se encontraban en la orilla disfrutando del feriado de Año Nuevo.

Según testigos, las jóvenes ingresaron al mar sin percatarse del oleaje intenso. En pocos minutos, las olas las alejaron de la orilla, provocando gritos de auxilio que alertaron a otros bañistas. Ante la ausencia de personal de salvataje, varios veraneantes ingresaron al agua para rescatarlas, exponiendo también su integridad.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“Al ver que el mar las estaba jalando, tuvimos que cuidarnos entre todos. Gracias a Dios pudimos sacarlas. Se escuchaban sus gritos de socorro y no había salvavidas en la zona, que es lo que se necesita”, relató uno de los testigos.

Falta de salvavidas genera reclamos en playa de Barranca

El rescate generó escenas de preocupación entre las familias presentes. Algunos bañistas señalaron que una de las jóvenes luchaba contra la corriente. "La chica daba señales desde lejos, estaba ahogándose".

Bryan, visitante proveniente de Arequipa, se encontraba disfrutando del día junto a su familia cuando escuchó los gritos de auxilio y decidió ingresar al mar para ayudar en el rescate. Explicó que la labor fue especialmente complicada debido a la fuerza de la corriente y que no son personas especializadas. "La corriente es muy fuerte y hacer el rescate requirió mucho esfuerzo; el mar se las estaba llevando más adentro", señaló, reiterando la necesidad de contar con salvavidas capacitados en la zona.

Tras el rescate, familiares y otros veraneantes auxiliaron a las jóvenes con agua y primeros cuidados en la arena. Vecinos y asistentes cuestionaron a la municipalidad distrital y a la Policía Nacional por la falta de una torre de salvataje en la zona. Recordaron que anteriormente existía una infraestructura similar, pero quedó dañada tras fuertes oleajes y no fue repuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.