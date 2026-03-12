HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: denuncian mal estado de colegios en Ayabaca y Paita a pocos días del inicio del año escolar

Autoridades educativas y padres solicitaron que se atiendan las deficiencias en infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar condiciones seguras para escolares.

Padres exigen atención urgente a deficiencias en infraestructura escolar.
Padres exigen atención urgente a deficiencias en infraestructura escolar. | Foto: composición LR/cortesía

Más de 1.000 estudiantes de los colegios N. 14399, en Ayabaca, y Señor de los Milagros, en Paita, iniciarán clases en condiciones precarias. En la primera institución de Piura se reportan paredes a punto de colapsar debido a las lluvias y la falta de mobiliario. En el segundo caso, padres de familia exigen la entrega de una obra que se encuentra paralizada hace más de tres años.

Las intensas lluvias en el caserío El Sauce afectan la infraestructura de la institución educativa N. 14399, construida con adobe y calamina, donde estudian 400 alumnos de primaria y secundaria. El director de la escuela, César Quispe, advirtió que el agua se filtra a través de las paredes y el techo. "Es un peligro constante. Todos los años tenemos este problema y las autoridades no nos hacen caso", advirtió. En esa línea, añadió que hasta la fecha no se logró impulsar un proyecto para la ejecución de una nueva infraestructura en condiciones adecuadas.

Ayabaca. Aulas y mobiliario escolar en mal estado. Foto: José Encalada/cortesía

Ayabaca. Aulas y mobiliario escolar en mal estado. Foto: José Encalada/cortesía

Por otro lado, Quispe también advirtió que no cuentan con el mobiliario necesario. En esa línea, precisó que existe un déficit de 100 carpetas y sillas debido a la humedad del ambiente, que las está deteriorando. "Pedimos a la municipalidad de Sapillica, al Ministerio de Educación y a la subregión Luciano Castillo Colonna que nos ayuden. Vienen niños de todos los sectores y no hay ni mobiliario para atenderlos, no tienen ni dónde sentarse", aseveró.

Exigen entrega de la obra

Por su parte, los padres de familia del centro educativo Señor de los Milagros señalaron que más de 600 estudiantes no cuentan con una infraestructura adecuada para el inicio de actividades académicas. Explicaron que el proyecto de ampliación y mejoramiento de la institución educativa está paralizado, por lo que deben hacer uso de un local de contingencia que no reúne las condiciones para el comienzo del año escolar.

Padres del colegio Señor de los Milagros realizaron protesta. Foto: cortesía

Padres del colegio Señor de los Milagros realizaron protesta. Foto: cortesía

"Queremos una solución. Ya son cinco años que nuestros niños están estudiando en una institución prestada donde no tienen un patio para jugar o para hacer educación física. Nos mandan a otro local donde se está haciendo una obra de pistas y veredas, lo que representa más peligro", sentenció una madre de familia.

