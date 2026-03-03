Iquitos: cerca de 130 niños en peligro por jardín inundado y falta de puente ante inicio de clases

Padres de familia reportaron graves daños en un colegio de Iquitos a causa de las inundaciones. | Créditos: Yazmín Araujo / URPI-LR

Padres de familia reportaron graves daños en un colegio de Iquitos a causa de las inundaciones. | Créditos: Yazmín Araujo / URPI-LR

En la zona baja del sector Bagazán, en el distrito de Belén, la Institución Educativa Inicial N.° 731 '6 de Octubre' se encuentra aislada por el avance de la creciente de los ríos, lo que ha dejado sus instalaciones prácticamente inutilizables. Esta situación pone en riesgo el retorno a clases de cerca de 130 menores de tres a cinco años, quienes no cuentan con un acceso seguro para ingresar al plantel.

A pesar de la magnitud de la inundación, el pedido de la dirección educativa y de los padres de familia no ha tenido respuesta. Ambos llevan semanas exigiendo la construcción de un puente que conecte la zona urbana con el jardín, además de medidas urgentes para mejorar la infraestructura del plantel.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La Institución Educativa Inicial N.° 731 '6 de Octubre' permanece aislada por el avance de la creciente de los ríos. Imágenes: Daniel Ahuite

¿Cómo afronta la institución educativa este desastre natural?

La directora del jardín, Kelly Falcón, denunció que, debido a la inundación y a la falta de un puente, el personal tuvo que atender las matrículas en la vía pública. "No podemos llegar a las instalaciones ni recibir a los padres", advirtió la docente, quien exigió a las autoridades la entrega inmediata de materiales para habilitar el acceso.

La situación en el centro educativo es crítica. El agua ha avanzado en gran cantidad y ha inundado por completo los accesos y las áreas de recreación. Ante la ausencia de un puente adecuado, el acceso para los docentes y los 130 menores resulta imposible sin exponerse a los peligros propios de la creciente, como accidentes y enfermedades infecciosas. La falta de previsión ha convertido el espacio de aprendizaje en un foco de alto riesgo debido a la proliferación de zancudos.

La llamada de emergencia de los padres de familia

Los dirigentes vecinales señalaron que continuarán en lucha hasta que se concrete una solución y advirtieron que el tiempo se agota, pues el calendario escolar está por iniciar y la zona continúa inundada. Para los padres, resulta inaceptable que se pretenda iniciar las clases en un plantel donde el agua es el principal obstáculo, lo que vulnera el derecho fundamental a una educación digna y segura.

Los padres de familia y docentes hicieron un llamado urgente a las autoridades locales. Han construido puentes de madera con sus propios recursos, sin barandas, lo que representa un riesgo. Indican que esta es la única opción para acceder a las instalaciones.