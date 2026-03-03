HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Sociedad

Iquitos: cerca de 130 niños en peligro por jardín inundado y falta de puente ante inicio de clases

El jardín N.° 731 '6 de Octubre' se encuentra aislado. Los padres de familia denuncian que las autoridades ignoran el pedido de un puente y la mejora de la infraestructura.

Padres de familia reportaron graves daños en un colegio de Iquitos a causa de las inundaciones.
Padres de familia reportaron graves daños en un colegio de Iquitos a causa de las inundaciones. | Créditos: Yazmín Araujo / URPI-LR

En la zona baja del sector Bagazán, en el distrito de Belén, la Institución Educativa Inicial N.° 731 '6 de Octubre' se encuentra aislada por el avance de la creciente de los ríos, lo que ha dejado sus instalaciones prácticamente inutilizables. Esta situación pone en riesgo el retorno a clases de cerca de 130 menores de tres a cinco años, quienes no cuentan con un acceso seguro para ingresar al plantel.

A pesar de la magnitud de la inundación, el pedido de la dirección educativa y de los padres de familia no ha tenido respuesta. Ambos llevan semanas exigiendo la construcción de un puente que conecte la zona urbana con el jardín, además de medidas urgentes para mejorar la infraestructura del plantel.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
La Institución Educativa Inicial N.° 731 '6 de Octubre' permanece aislada por el avance de la creciente de los ríos. Imágenes: Daniel Ahuite

La Institución Educativa Inicial N.° 731 '6 de Octubre' permanece aislada por el avance de la creciente de los ríos. Imágenes: Daniel Ahuite

PUEDES VER: Iquitos: ciudadanos destruyen sus viviendas ante incremento del río Ucayali

lr.pe

¿Cómo afronta la institución educativa este desastre natural?

La directora del jardín, Kelly Falcón, denunció que, debido a la inundación y a la falta de un puente, el personal tuvo que atender las matrículas en la vía pública. "No podemos llegar a las instalaciones ni recibir a los padres", advirtió la docente, quien exigió a las autoridades la entrega inmediata de materiales para habilitar el acceso.

La situación en el centro educativo es crítica. El agua ha avanzado en gran cantidad y ha inundado por completo los accesos y las áreas de recreación. Ante la ausencia de un puente adecuado, el acceso para los docentes y los 130 menores resulta imposible sin exponerse a los peligros propios de la creciente, como accidentes y enfermedades infecciosas. La falta de previsión ha convertido el espacio de aprendizaje en un foco de alto riesgo debido a la proliferación de zancudos.

PUEDES VER: Padres se encadenan en colegio por infraestructura colapsada e inundada en Iquitos: menores no asistirán a clases

lr.pe

La llamada de emergencia de los padres de familia

Los dirigentes vecinales señalaron que continuarán en lucha hasta que se concrete una solución y advirtieron que el tiempo se agota, pues el calendario escolar está por iniciar y la zona continúa inundada. Para los padres, resulta inaceptable que se pretenda iniciar las clases en un plantel donde el agua es el principal obstáculo, lo que vulnera el derecho fundamental a una educación digna y segura.

Los padres de familia y docentes hicieron un llamado urgente a las autoridades locales. Han construido puentes de madera con sus propios recursos, sin barandas, lo que representa un riesgo. Indican que esta es la única opción para acceder a las instalaciones.

Notas relacionadas
Dictan prisión preventiva para presuntos integrantes de 'Los Malditos de Iquitos' tras asalto a ingeniero

Dictan prisión preventiva para presuntos integrantes de 'Los Malditos de Iquitos' tras asalto a ingeniero

LEER MÁS
Iquitos: padres bloquean carretera y exigen la reconstrucción de colegio

Iquitos: padres bloquean carretera y exigen la reconstrucción de colegio

LEER MÁS
Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adrián Villar habría borrado chats con padre de Francesca Montenegro, según la Fiscalía: "Ha obstaculizado la investigación"

Adrián Villar habría borrado chats con padre de Francesca Montenegro, según la Fiscalía: "Ha obstaculizado la investigación"

LEER MÁS
Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

LEER MÁS
Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Partidos de la Copa Libertadores EN VIVO: Barcelona SC 1-1 Botafogo HOY por la fase 3

[ESPN y Disney Plus, En Vivo] Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: juegan HOY por Copa Sudamericana

Sociedad

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Carnavales en Pucallpa 2026: agua, tradición y alegría en la Amazonía peruana

cTrabajadores mueren asfixiados dentro de buzón de desagüe en Piura: denuncian que fueron obligados a trabajar fuera de horario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Carlos Espá insiste en defender a Jorge Montoya y asegura que fue víctima de una campaña de desinformación

Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025