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Política

Implicado en asesinato de Andrea Vidal es investigado por clonación de 210 placas

David Santiago More Calderón (35) fue capturado en Piura. De acuerdo a las investigaciones matriculas clonadas por este sujeto habrían participado en distintos delitos. Una de las placas fue utilizada por el vehículo que usaron los sicarios que mataron a la trabajadora del Congreso.

David More Calderón, implicado en el crimen de Andrea Vidal.
David More Calderón, implicado en el crimen de Andrea Vidal.

La investigación por el crimen de Andrea Jazmín Vidal Vargas, trabajadora del Congreso de la República, asesinada por sicarios, en La Victoria, el 10 de diciembre del 2024, tuvo un importante avance: detuvieron en Piura a uno de los presuntos implicados en el homicidio.

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Además, se reveló el oscuro entramado que habría detrás de este sujeto identificado como David Santiago More Calderón, de 35 años, quien fue intervenido poco después de la medianoche cuando se desplazaba en un taxi por el kilómetro 1018 de la Panamericana Norte, en Sullana, distrito 26 de Octubre, provincia y departamento de Piura.

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More Calderón tenía una requisitoria vigente desde el 13 de noviembre del 2025 por el delito de homicidio calificado y era solicitado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria, Lima.

Según la División de Homicidios, este individuo estaría vinculado al crimen de Andrea Vargas y de Daniel Vargas Briceño, conductor del vehículo que transportaba a la trabajadora del Congreso.

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Asimismo, David More está siendo investigada por la clonación de más de 210 placas de vehículos usadas en diversos delitos.

La Policía individualizó al presunto implicado en el homicidio gracias a las filmaciones de cámaras de seguridad y a fuentes humanas que están colaborando con las autoridades.

Los avances en la investigación se dieron luego de un contundente reclamo de justicia por parte de los familiares y allegados de Andrea, quienes en días posteriores al asesinato protestaron en distintas instancias y a través de diversos medios.

“Este es un trabajo de la Policía de Carreteras de Piura  que realizó la intervención mientras el sujeto se desplazaba en un vehículo por la carretera Panamericana Norte, tras lo cual fue llevado a una dependencia policial de 26 de Octubre para el proceso de control de identidad y las diligencias de ley correspondientes”, dijo en Lima el general Victor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

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"Esta persona ya está siendo conducida a la Policía de Requisitorias de Piura para posteriormente ser llevada a la ciudad de Lima, posiblemente entre hoy o mañana a más tardar. Esta investigación la lleva la División de Homicidios de Lima. Este sujeto había participado en el asesinato de la señorita Andrea Vidal”, dijo más tarde  el general Jorge Jares Reyme, jefe de la región policial de Piura.

More Calderón, según el Ministerio Público, estaría vinculado a la logística del crimen mediante la gestión de una placa clonada ante la Cámara de Comercio de Piura.

El vehículo con la matrícula F9K-652 fue utilizado por los criminales para realizar el seguimiento de las víctimas previo al mortal ataque.

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