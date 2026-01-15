La familia de Rony Suárez indicó que desde el 2 de enero no recibe tratamiento médico. | Foto: composición LR/ Latina

La familia de Rony Suárez indicó que desde el 2 de enero no recibe tratamiento médico. | Foto: composición LR/ Latina

Rony Suárez Pahuacho llegó al hospital Arzobispo Loayza para un tratamiento por anemia severa, pero fue operado tras detectarle tumores en el estómago. Sin embargo, tras su tratamiento no mostró mejoría en su salud. La familia reclama negligencia médica al descubrir que olvidaron un supuesto material quirúrgico dentro de su cuerpo.

Los parientes del joven realizaron un plantón frente al hospital Loayza para exigir la atención médica pronta del paciente, ya que su estado de salud es delicado.

TE RECOMENDAMOS PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Joven se encuentra en grave estado de salud tras operación en hospital Loayza

Rony Suárez ingresó al hospital Loayza el 4 de noviembre del 2025. Desde entonces le realizaron transfusiones de sangre y varios exámenes para determinar su estado de salud y, al descubrir dos tumores en la zona abdominal, procedieron a realizarle una cirugía de colon sigmoide el 24 de diciembre.

El 2 de enero recibe el alta médica, pero su grave semblante alarmó a su familia, quienes lo llevaron a un centro oncológico privado en el que les pidieron que realicen a Suárez un examen de rayos x. Los resultados los alarmaron, ya que en las imágenes se podía observar que dentro de su cuerpo habría un objeto desconocido.

"Me doy con la sorpresa, cuando nos entregan las placas, que en la operación que le han hecho han olvidado un material quirúrgico en la zona abdominal y también se vio en una colonoscopia que han dejado el colon con grapas abiertas. No le han perforado bien las grapas y él necesita con suma urgencia una operación porque mi primo está con una infección generalizada. Está haciendo materia fecal que se distribuye en toda la parte de su estómago y está drenando pus", reclamó Rocío, prima de Rony Suárez, para Latina.

Asimismo, la hermana de Rony, Joselyn Suárez, mencionó que no ha recibido atención médica y solo se encuentra en una camilla dentro de las instalaciones del nosocomio. Rocío indicó que su primo, a pesar de haber pedido ayuda a un internista, no fue escuchado y solo le indicaron que vaya a emergencia a seguir los protocolos.

"Han dicho que tiene que esperar el procedimiento y yo sé que, como ya hemos pasado por esto en su primera operación, lo van a hacer esperar hasta que le hagan exámenes de la sangre, del corazón y eso pasa en días. Para eso mi hermano se va a morir y nadie se quiere hacer responsable. Pedimos al ministro de Salud que nos ayude, para que se hagan cargo y quiten ese material quirúrgico que le han dejado ahí", mencionó Joselyn.

Sus parientes exigen que el joven reciba tratamiento inmediato debido a que su vida "se encuentra en alto riesgo". De acuerdo a Joselyn Suárez, el hospital Loayza hará nuevos exámenes y tomografía al paciente porque "dicen que estos materiales (los rayos x que hicieron en clínica privada) para ellos no son válidos".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.