Libro de testimonios destaca la trayectoria de 18 Heroínas de la Mar
Como científicas, académicas, activistas o dirigentes gremiales, las mujeres cumplen un destacado papel en el estudio, la conservación y la defensa del océano peruano. Una reciente publicación recoge la historia de un grupo de ellas desde sus experiencias como autoridades, recolectoras de algas o lideresas de sectores de la pesca artesanal.
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Hija de madre iquiteña y padre cusqueño, Obla Paliza Gonzáles es una bióloga de 95 años que desde muy pequeña quedó fascinada por el mar y decidió dedicar la vida a desentrañar sus misterios y proteger a sus especies, especialmente a las ballenas. Y así lo hizo en 1952, cuando se graduó en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y decidió que se concentraría en el cachalote.
“Escogí el cachalote porque frente a nuestra costa había una caza indiscriminada que estaba afectando a la población de la especie. Entonces llegaron expertos que envió la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), para entrenar a biólogos en el Perú, y entre ellos estuve yo. El entrenamiento teórico fue en Chile y el práctico en Paita, en Piura”, recordó Obla Paliza a La República.
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Entre 1959 y 1961, la bióloga formó parte del equipo de científicos que estudió más de 2.200 cachalotes en las estaciones balleneras de Perú y Chile. Es la información recolectada por Paliza la que dio origen a publicaciones que continúan siendo referencia mundial.
Pasión por los cachalotes
“Estudiar a las ballenas es peligroso y no hay horario. A la hora que llegaban las ballenas, te llamaban y tenías que ir a la plataforma. Yo insisto en que las investigaciones de especies marinas se deben orientar a la conservación. Y para hacer conservación, primero hay que estudiar la biología de la especie que quieres trabajar, y con los datos que tengas, tú sacas resultados”, explicó.
Obla Paliza es una de las 18 protagonistas del libro 'Heroínas de la Mar', que celebra la pasión, resistencia y superación de mujeres peruanas -científicas unas, académicas otras, y también pescadoras- que se han entregado a la protección, defensa y cuidado del océano. Con sus testimonios, las heroínas ofrecen historias de sus actividades, sufrimientos y logros, para estimular a las nuevas generaciones, y esas experiencias se pueden encontrar en la publicación que ha sido editada por Elena Aguilar y Eliana Carlín.
Al borde del centenario, Obla Paliza vive con la satisfacción de haber logrado algo que en su época como estudiante universitaria se veía aún lejano: lograr la igualdad de oportunidades en el estudio de los cachalotes, un trabajo que solo se creía que era exclusivamente para hombres debido a la dureza de la tarea por las condiciones extremas del medio en el que se labora.
“Tengo la satisfacción de que yo rompí por completo con un mito, el mito de que las mujeres no pueden investigar a los cachalotes. Ahora hay muchas mujeres que han entrado a la biología marina, que están trabajando y están sacando buenos resultados también”, dijo la sonriente científica Obla Paliza.
Presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales El Renuevo Adonay, Carmen Arenas Málaga. Foto: La República
Cuidando a la concha de abanico
Para Carmen Arenas Málaga, nacida en Arequipa y madre de siete hijos, el cuidado del mar es una preocupación constante debido a las amenazas de depredación frecuentes.
“Yo soy esposa de un pescador, madre de hijos pescadores y mi trabajo es combatir la depredación que está sufriendo nuestro mar de Grau. Todo el litoral está siendo devastado por diferentes partes. Por un lado, por la mala práctica de la pesca, y por otro, la normativa deficiente. Y también porque existen políticas no adecuadas”, arguyó.
Carmen Arenas es pionera en procesos de cultivo de conchas de abanico. Además, durante los años que vivió en Piura, trabajó en Sechura enseñando a las mujeres a leer y escribir, también las instruyó en el cuidado de los recursos naturales.
“Tengo 33 años como dirigente. Empecé cuidando el ecosistema de la concha de abanico. Fui la primera en llevar ONGs para que a mis compañeros pescadores los eduquen en Piura a la conservación de la concha de abanico”, mencionó.
“Cuando yo llegué a Piura en el año 90, la concha se sacaba en camiones, en volquetes, como si fuera arena. Y yo dije que eso no se podía hacer con una especie marina. Esto se tiene que cuidar. Así es que, junto a una ONG empezamos a capacitar al compañero pescador. Ahora, Sechura es un gran exponente en concha de abanico”, recordó Carmen Arenas.
Ahora ejerce como presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales El Renuevo Adonay, una organización que trabaja en áreas cercanas a la Reserva Nacional de Paracas. Se dedica a los procesos de formalización, fiscalización comunitaria y fortalecimiento de las prácticas sostenibles.
“El mar nos pertenece a todos y es una esperanza de alimento. Tenemos que cuidarlo porque es una despensa que en cualquier momento se puede agotar si es que no le damos el debido cuidado”, dijo Carmen Arenas, otra de las 18 'Heroínas de la Mar' celebradas en un libro donde destaca su testimonio junto a otras mujeres entregadas a la labor de la protección del océano peruano.
Fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Evelyn Lamadrid Vences. Foto: difusión
La defensora de la ley
El cuidado del mar y sus recursos se puede realizar desde cualquier lugar y profesión, como es el caso de Evelyn Lamadrid Vences, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, en la región Áncash; que desde su niñez ya sabía que trabajaría en proteger el mar.
“Yo soy de un pueblo llamado Lomas en Piura y mi contacto con la naturaleza fue desde muy pequeña mediante el atletismo, deporte que me permitió representar muchas veces al Perú en eventos internacionales. Y luego de eso decidí estudiar la carrera de Derecho”, narró la fiscal Evelyn Lamadrid.
La familia de Lamadrid la inspiró mucho en la protección del mar desde la aplicación de la ley, desde su despacho de fiscal.
“A lo largo de mis estudios, fue uno de mis tíos con quien pasaba largas horas conversando y así me aferré a la idea de la protección de los recursos que había en el mar y comprendí que son necesarias más leyes para protegerlo”, señaló.
“Mi posición de fiscal me ha llevado a crear puentes con los pescadores artesanales, con los investigadores, con los profesionales en esta materia, y así combatir las actividades ilícitas que ocasionan la depredación del mar”, señaló.
Pero la vida de quienes protegen el mar día a día se encuentra en peligro. Por ejemplo, la fiscal Evelyn Lamadrid es constantemente amedrentada por quienes pretenden que deje de cumplir con su misión.
“Desde 2016 he sido amenazada por las actividades mineras ilegales y ahora por actividades de pesca ilegal. Los últimos mensajes que he recibido fueron en el mes de octubre del año pasado”, relató Lamadrid.
“Me han llegado mensajes por WhatsApp en los que me exigen que me retire del sistema fiscal, que me vaya de la zona donde estoy (Santa, en Áncash), que los deje trabajar tranquilos. De lo contrario, si no me alejo o no me voy de la ciudad, me advirtieron que atentarán contra mi hija o contra mí”, declaró la fiscal.
Sin embargo, a pesar de las amenazas, la fiscal Lamadrid sigue investigando actividades ilícitas que ponen en riesgo al mar peruano.
“Hay un mensaje para nosotros las autoridades, y principalmente para aquellas que tienen en sus manos la posibilidad de generar las políticas públicas y las normas que van a resguardar los recursos. Hay que acercarse más a los pescadores, a los investigadores, para poder elaborar decretos que vayan a favor de los recursos hidrobiológicos”, expresó la fiscal Evelyn Lamadrid.
Heroínas de la Mar, el libro que reúne la historia de 18 mujeres que trabajan por la sostenibilidad de la mar peruana. Foto: Asociación Heroínas peruanas
Estas son las Heroínas de la mar
El libro 'Heroínas de la Mar: Mujeres que cuidan y transforman el océano peruano', ha sido editado por Elena Aguilar y Eliana Carlín.
Recoge las historias y testimonios de:
- Norma Chirichigno, pionera de la ictiología peruana, dedicó su vida al estudio y catalogación de peces peruanos.
- Obla Paliza Gonzáles, investigadora de ecosistemas marinos con muchos años de experiencia en el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).
- Marilú Bouchón Corrales, directora general de Investigaciones de Recursos Pelágicos del Imarpe. Encabeza la investigación científica que permite al Estado adoptar decisiones sobre la pesca de anchoveta, la más extensiva del planeta.
- Patricia Gil Kodaka, especialista en fitobentos (micro algas, macroalgas, cianobacterias, etc) y ecosistemas costeros.
- Eliana Zelada Mazmela, fundadora del Laboratorio de Genética de la Universidad Nacional del Santa (Áncash). Entre sus investigaciones destaca el descubrimiento de la pérdida de variabilidad genética en la anchoveta y los efectos de contaminantes en los peces.
- Susana Cárdenas Alayza, conocida como la Guardiana de Punta San Juan por más de 20 años. Monitorea a las poblaciones de pingüinos de Humboldt, lobos marinos y aves guaneras, produciendo información determinante sobre el impacto del cambio climático.
- Adriana González Pestana, es bióloga marina con especialidad en la conservación de tiburones, contribuyendo con informes relacionados con estas especies amenazadas por los depredadores.
- Kerstin Forsberg Ghio, fundadora y directora de Planeta Océano, cuyo enfoque es formar y empoderar a las comunidades costeras en la conservación y restauración del medio ambiente marino, combinando investigación científica con educación ambiental. Logró que la mantarraya gigante aparezca en el mapa científico peruano y ha convertido a pescadores en aliados de la conservación
- Alejandra Mendoza Pfennig, se dedica a la conservación del tiburón ballena en el norte del Perú. Alienta el turismo responsable y adiestra a los pescadores en técnicas de liberación segura de animales marinos.
- Joanna Alfaro Shigeto, bióloga especializada en biodiversidad marina, investigadora y profesora en la Universidad Científica del Sur, y también desarrolla trabajo comunitario para la conservación de las especies marinas.
- Sara Purca Cuicapusa, es una oceanógrafa con especialidad en cambio climático y su impacto en el ecosistema marino peruano, así como sobre la presencia y efectos de los microplásticos.
- Magali Estrada Astiquipan, reportera de investigación enfocada en pesca ilegal, tráfico de aletas de tiburón e informes fraudulentos de capturas. Es fellow del Ocean Reporting Network del Centro Pulitzer, Estados Unidos.
- Fiscal Evelyn Lamadrid Vences, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa (Áncash). Ha logrado la judicialización y sentencia de varios casos contra organizaciones dedicadas a la depredación de especies marinas.
- Fany León Aguayo, guardiana de los manglares de Tumbes. Por su iniciativa formó guardias de vigilancia contra empresas langostineras. Sus conocimientos han sido reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación.
- Jenny Pizarro Velarde es fundadora de la Federación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal y presidenta de la Asociación Realmar. Se le atribuye haber revolucionado las prácticas sostenibles de recolección de algas, permitiendo la regeneración de las praderas marinas.
- Elsa Vega Pardo es presidenta de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), una organización integrada por organizaciones de armadores pesqueros artesanales que se ocupan de la extracción del calamar gigante o pota y perico. Representa a más de 6.000 pescadores artesanales.
- Carmen Arenas Málaga es defensora de las comunidades costeras ante el avance de las amenazas industriales.
- Rosa Canelo Oré ha sido pescadora y estibadora y ahora es dirigente gremial dedicada a alentar la equidad de género en el gremio pesquero artesanal.