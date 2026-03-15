Libro de testimonios destaca la trayectoria de 18 Heroínas de la Mar

Obla Paliza, pionera en la investigación de cachalotes desde los años 50. Foto: La República

Obla Paliza, pionera en la investigación de cachalotes desde los años 50. Foto: La República

Hija de madre iquiteña y padre cusqueño, Obla Paliza Gonzáles es una bióloga de 95 años que desde muy pequeña quedó fascinada por el mar y decidió dedicar la vida a desentrañar sus misterios y proteger a sus especies, especialmente a las ballenas. Y así lo hizo en 1952, cuando se graduó en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y decidió que se concentraría en el cachalote.

“Escogí el cachalote porque frente a nuestra costa había una caza indiscriminada que estaba afectando a la población de la especie. Entonces llegaron expertos que envió la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), para entrenar a biólogos en el Perú, y entre ellos estuve yo. El entrenamiento teórico fue en Chile y el práctico en Paita, en Piura”, recordó Obla Paliza a La República.

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Entre 1959 y 1961, la bióloga formó parte del equipo de científicos que estudió más de 2.200 cachalotes en las estaciones balleneras de Perú y Chile. Es la información recolectada por Paliza la que dio origen a publicaciones que continúan siendo referencia mundial.

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Pasión por los cachalotes

“Estudiar a las ballenas es peligroso y no hay horario. A la hora que llegaban las ballenas, te llamaban y tenías que ir a la plataforma. Yo insisto en que las investigaciones de especies marinas se deben orientar a la conservación. Y para hacer conservación, primero hay que estudiar la biología de la especie que quieres trabajar, y con los datos que tengas, tú sacas resultados”, explicó.

Obla Paliza es una de las 18 protagonistas del libro 'Heroínas de la Mar', que celebra la pasión, resistencia y superación de mujeres peruanas -científicas unas, académicas otras, y también pescadoras- que se han entregado a la protección, defensa y cuidado del océano. Con sus testimonios, las heroínas ofrecen historias de sus actividades, sufrimientos y logros, para estimular a las nuevas generaciones, y esas experiencias se pueden encontrar en la publicación que ha sido editada por Elena Aguilar y Eliana Carlín.

Al borde del centenario, Obla Paliza vive con la satisfacción de haber logrado algo que en su época como estudiante universitaria se veía aún lejano: lograr la igualdad de oportunidades en el estudio de los cachalotes, un trabajo que solo se creía que era exclusivamente para hombres debido a la dureza de la tarea por las condiciones extremas del medio en el que se labora.

“Tengo la satisfacción de que yo rompí por completo con un mito, el mito de que las mujeres no pueden investigar a los cachalotes. Ahora hay muchas mujeres que han entrado a la biología marina, que están trabajando y están sacando buenos resultados también”, dijo la sonriente científica Obla Paliza.

Presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales El Renuevo Adonay, Carmen Arenas Málaga. Foto: La República

Cuidando a la concha de abanico

Para Carmen Arenas Málaga, nacida en Arequipa y madre de siete hijos, el cuidado del mar es una preocupación constante debido a las amenazas de depredación frecuentes.

“Yo soy esposa de un pescador, madre de hijos pescadores y mi trabajo es combatir la depredación que está sufriendo nuestro mar de Grau. Todo el litoral está siendo devastado por diferentes partes. Por un lado, por la mala práctica de la pesca, y por otro, la normativa deficiente. Y también porque existen políticas no adecuadas”, arguyó.

Carmen Arenas es pionera en procesos de cultivo de conchas de abanico. Además, durante los años que vivió en Piura, trabajó en Sechura enseñando a las mujeres a leer y escribir, también las instruyó en el cuidado de los recursos naturales.

“Tengo 33 años como dirigente. Empecé cuidando el ecosistema de la concha de abanico. Fui la primera en llevar ONGs para que a mis compañeros pescadores los eduquen en Piura a la conservación de la concha de abanico”, mencionó.

“Cuando yo llegué a Piura en el año 90, la concha se sacaba en camiones, en volquetes, como si fuera arena. Y yo dije que eso no se podía hacer con una especie marina. Esto se tiene que cuidar. Así es que, junto a una ONG empezamos a capacitar al compañero pescador. Ahora, Sechura es un gran exponente en concha de abanico”, recordó Carmen Arenas.

Ahora ejerce como presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales El Renuevo Adonay, una organización que trabaja en áreas cercanas a la Reserva Nacional de Paracas. Se dedica a los procesos de formalización, fiscalización comunitaria y fortalecimiento de las prácticas sostenibles.

“El mar nos pertenece a todos y es una esperanza de alimento. Tenemos que cuidarlo porque es una despensa que en cualquier momento se puede agotar si es que no le damos el debido cuidado”, dijo Carmen Arenas, otra de las 18 'Heroínas de la Mar' celebradas en un libro donde destaca su testimonio junto a otras mujeres entregadas a la labor de la protección del océano peruano.

Fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Evelyn Lamadrid Vences. Foto: difusión

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La defensora de la ley

El cuidado del mar y sus recursos se puede realizar desde cualquier lugar y profesión, como es el caso de Evelyn Lamadrid Vences, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, en la región Áncash; que desde su niñez ya sabía que trabajaría en proteger el mar.

“Yo soy de un pueblo llamado Lomas en Piura y mi contacto con la naturaleza fue desde muy pequeña mediante el atletismo, deporte que me permitió representar muchas veces al Perú en eventos internacionales. Y luego de eso decidí estudiar la carrera de Derecho”, narró la fiscal Evelyn Lamadrid.

La familia de Lamadrid la inspiró mucho en la protección del mar desde la aplicación de la ley, desde su despacho de fiscal.

“A lo largo de mis estudios, fue uno de mis tíos con quien pasaba largas horas conversando y así me aferré a la idea de la protección de los recursos que había en el mar y comprendí que son necesarias más leyes para protegerlo”, señaló.

“Mi posición de fiscal me ha llevado a crear puentes con los pescadores artesanales, con los investigadores, con los profesionales en esta materia, y así combatir las actividades ilícitas que ocasionan la depredación del mar”, señaló.

Pero la vida de quienes protegen el mar día a día se encuentra en peligro. Por ejemplo, la fiscal Evelyn Lamadrid es constantemente amedrentada por quienes pretenden que deje de cumplir con su misión.

“Desde 2016 he sido amenazada por las actividades mineras ilegales y ahora por actividades de pesca ilegal. Los últimos mensajes que he recibido fueron en el mes de octubre del año pasado”, relató Lamadrid.

“Me han llegado mensajes por WhatsApp en los que me exigen que me retire del sistema fiscal, que me vaya de la zona donde estoy (Santa, en Áncash), que los deje trabajar tranquilos. De lo contrario, si no me alejo o no me voy de la ciudad, me advirtieron que atentarán contra mi hija o contra mí”, declaró la fiscal.

Sin embargo, a pesar de las amenazas, la fiscal Lamadrid sigue investigando actividades ilícitas que ponen en riesgo al mar peruano.

“Hay un mensaje para nosotros las autoridades, y principalmente para aquellas que tienen en sus manos la posibilidad de generar las políticas públicas y las normas que van a resguardar los recursos. Hay que acercarse más a los pescadores, a los investigadores, para poder elaborar decretos que vayan a favor de los recursos hidrobiológicos”, expresó la fiscal Evelyn Lamadrid.

Heroínas de la Mar, el libro que reúne la historia de 18 mujeres que trabajan por la sostenibilidad de la mar peruana. Foto: Asociación Heroínas peruanas

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Estas son las Heroínas de la mar

El libro 'Heroínas de la Mar: Mujeres que cuidan y transforman el océano peruano', ha sido editado por Elena Aguilar y Eliana Carlín.

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