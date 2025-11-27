HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Gobierno aprueba nueva escala de ingresos para trabajadores de FONDEPES: estos son los nuevos montos

El decreto oficial fija una nueva escala salarial para el personal de FONDEPES bajo el régimen 728 y detalla cómo se aplicarán los ingresos, beneficios y restricciones establecidas por el MEF y Produce.

Nueva escala salarial para personal de FONDEPES
Nueva escala salarial para personal de FONDEPES | Composición LR

El Ejecutivo aprobó una nueva escala de ingresos para los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) que están bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 272-2025-EF, publicado en El Peruano, y entrará en vigencia desde el 1 de diciembre de 2025.

La actualización salarial fue autorizada por la Ley de Presupuesto 2025, que permitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobar nuevos ingresos para este grupo de trabajadores. La propuesta fue presentada por el Ministerio de la Producción (Produce) y cuenta con el sustento técnico y presupuestal correspondiente.

Nueva escala de ingresos para trabajadores de FONDEPES

La norma establece montos específicos para cada grupo ocupacional. Estos son los ingresos mensuales aprobados:

  • Directivos: entre S/ 11 504,46 y S/ 15 600,00
  • Profesionales: entre S/ 7 935,44 y S/ 9 974,88
  • Técnicos: entre S/ 1 818,11 y S/ 5 641,06

La escala consolida todos los ingresos remunerativos registrados en el sistema AIRHSP, incluyendo los aumentos derivados de negociaciones colectivas previstas por la Ley N.º 31188.

Qué beneficios recibirán los trabajadores de FONDEPES con la nueva escala

La norma autoriza que los trabajadores reciban, además de la nueva escala mensual:

  • una gratificación por Fiestas Patrias,
  • una gratificación por Navidad, y
  • una bonificación por escolaridad.

Sin embargo, queda prohibido que perciban cualquier otro ingreso adicional no previsto por la normativa. La única excepción son conceptos como la CTS, asignación familiar o beneficios que se acuerden en futuras negociaciones colectivas autorizadas por ley.

Cómo se financiará la nueva escala salarial de FONDEPES

El decreto señala que la nueva escala se financiará exclusivamente con el presupuesto institucional de FONDEPES, sin pedir recursos adicionales al Tesoro Público. Además, el MEF actualizará automáticamente los montos en el sistema AIRHSP para registrar los nuevos ingresos de cada trabajador.

Con esta medida, se derogan dos decretos previos que regulaban las remuneraciones de FONDEPES y del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita:

  • el D.S. Nº 006-97-EF, y
  • el D.S. Nº 190-2004-EF.

La norma fue refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción

