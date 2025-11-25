Congreso reaviva el REINFO Pesquero pese al rechazo unánime: qué plantea el proyecto y por qué genera preocupación

El debate sobre la formalización de la pesca artesanal ha vuelto a encenderse en el Congreso. La Comisión de Producción analiza el Proyecto de Ley N.º 12373/2025-CR, que propone reactivar el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), conocido mediáticamente como el “REINFO pesquero”.

La iniciativa fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) y cuenta con la firma del actual presidente, José Jeri. Pero el proyecto ha recibido un golpe determinante: Produce y DICAPI enviaron informes técnicos al Congreso rechazando la propuesta.

El oficio del Ministerio de la Producción, remitido el 19 de noviembre, señala que reabrir el SIFORPA II vulnera la seguridad jurídica, incentiva la pesca ilegal y amenaza la sostenibilidad de recursos altamente comerciales como la pota y el perico.

Qué es el REINFO Pesquero: origen y solicitud

El SIFORPA II fue creado en 2018 para formalizar embarcaciones pesqueras artesanales medianas y grandes. Su proceso tenía cinco etapas obligatorias: inscripción, verificación física, matrícula, protocolo técnico y permiso de pesca.

Datos clave del programa:

Más de 4.500 inscripciones en 2018.

Solo 2.500 embarcaciones lograron formalizarse completamente.

Las otras más de 2.000 solicitudes no pasaron la verificación porque no pudieron demostrar su existencia en 2018, lo que según especialistas configura un intento de fraude administrativo.

El programa concluyó el 31 de julio de 2023 y, según Produce, no puede ser reabierto.

Ahora, el Proyecto de Ley N.º 12373/2025-CR busca reactivar los pasos 2 y 3 del SIFORPA II, es decir, permitir que las embarcaciones que nunca fueron verificadas puedan intentarlo otra vez.

Para Piero Rojas Vásquez, asesor legal de I4OA, esto abre una puerta peligrosa, ya que reabrir el SIFORPA II es admitir embarcaciones que no existían en 2018. En la práctica, significa validar naves construidas fuera de la ley.

Por qué es un riesgo para la pesca artesanal el REINFO Pesquero

Los argumentos técnicos que sustentan el rechazo al proyecto son contundentes. En el caso de la Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la entidad recuerda que durante el SIFORPA II —en 2018— se otorgó un plazo suficiente para que los postulantes acreditaran la existencia real de sus embarcaciones.

Opinión desde PRODUCE sobre el REINFO Pesquero

Según su informe, aquellas que no se presentaron a la verificación “presumiblemente no existían” o habrían sido construidas después sin permisos ni supervisión estatal, lo que las colocaría fuera de cualquier marco legal.

Por su parte, el Ministerio de la Producción (Produce) sostiene en el oficio remitido al Congreso que reabrir un proceso ya concluido vulnera principios básicos de seguridad jurídica.

Además, advierte que la propuesta invade competencias propias de la autoridad administrativa pesquera y contraviene compromisos internacionales asumidos por el Perú en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Produce también alerta que permitir el ingreso tardío de embarcaciones no verificadas representa un riesgo directo para la sostenibilidad de la pota y el perico, dos recursos que sostienen miles de empleos y una parte crucial de las exportaciones de productos hidrobiológicos congelados.

Cómo impacta en la economía peruana el REINFO Pesquero

La pota y el perico son dos de los recursos más importantes para la cadena de exportación pesquera. Permitir el ingreso de embarcaciones sin control impactaría:

Los ecosistemas marino-costeros.

La trazabilidad exigida por los mercados internacionales.

La competitividad de las plantas procesadoras.

La reputación del Perú en la lucha contra la pesca ilegal.

En otras palabras: un retroceso serio para el sector pesquero artesanal y para la economía nacional.

REINFO pesquero ya fue archivado en 2023

A este escenario se suma el rechazo abierto de diversas organizaciones artesanales y gremios empresariales pesqueros, que coinciden en que la iniciativa generaría un retroceso en los esfuerzos de control y trazabilidad del sector.

El debate tampoco es nuevo: en 2023, el mismo congresista José Pazo presentó el Proyecto de Ley 5496/2022-CR, que buscaba exactamente lo mismo. Aquella propuesta acumuló más de veinte opiniones negativas —tanto de entidades públicas como de la sociedad civil— y fue archivada por representar un riesgo ambiental y operativo para la actividad pesquera.

“Lo razonable y esperado es que el Congreso archive definitivamente este proyecto”, afirma Rojas, quien insiste en que la pesca artesanal necesita reformas orientadas a la sostenibilidad, como la implementación total del sistema satelital SISESAT y mayor participación de los pescadores en la gestión pesquera.