HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Congreso reaviva el REINFO Pesquero pese al rechazo unánime: qué plantea el proyecto y por qué genera preocupación

Desde Produce y la Marina (DICAPI) rechazaron de forma categórica el proyecto que busca reabrir el SIFORPA II, conocido como el “REINFO pesquero”.

REINFO Pesquero incentivaría la pesca ilegal en mar peruano
REINFO Pesquero incentivaría la pesca ilegal en mar peruano | Foto: Omar Neyra/La República

El debate sobre la formalización de la pesca artesanal ha vuelto a encenderse en el Congreso. La Comisión de Producción analiza el Proyecto de Ley N.º 12373/2025-CR, que propone reactivar el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), conocido mediáticamente como el “REINFO pesquero”

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) y cuenta con la firma del actual presidente, José Jeri. Pero el proyecto ha recibido un golpe determinante: Produce y DICAPI enviaron informes técnicos al Congreso rechazando la propuesta

TE RECOMENDAMOS

REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

PUEDES VER: Produce lanza créditos extraordinarios por hasta S/117.700 para pescadores artesanales de pota y perico con 1% y 2% de interés anual

lr.pe
PL 12373 sobre el REINFO Pesquero. Foto: Congreso

PL 12373 sobre el REINFO Pesquero. Foto: Congreso

El oficio del Ministerio de la Producción, remitido el 19 de noviembre, señala que reabrir el SIFORPA II vulnera la seguridad jurídica, incentiva la pesca ilegal y amenaza la sostenibilidad de recursos altamente comerciales como la pota y el perico.

Qué es el REINFO Pesquero: origen y solicitud

El SIFORPA II fue creado en 2018 para formalizar embarcaciones pesqueras artesanales medianas y grandes. Su proceso tenía cinco etapas obligatorias: inscripción, verificación física, matrícula, protocolo técnico y permiso de pesca.

Datos clave del programa:

  • Más de 4.500 inscripciones en 2018.
  • Solo 2.500 embarcaciones lograron formalizarse completamente.
  • Las otras más de 2.000 solicitudes no pasaron la verificación porque no pudieron demostrar su existencia en 2018, lo que según especialistas configura un intento de fraude administrativo.

El programa concluyó el 31 de julio de 2023 y, según Produce, no puede ser reabierto.

PUEDES VER: Ministro de la Producción asegura que no hubo pesca ilegal extranjera en el mar peruano durante 2025

lr.pe

Ahora, el Proyecto de Ley N.º 12373/2025-CR busca reactivar los pasos 2 y 3 del SIFORPA II, es decir, permitir que las embarcaciones que nunca fueron verificadas puedan intentarlo otra vez.

Pesca ilegal en Perú. Vía: AlertasNewsPlus/X

Pesca ilegal en Perú. Vía: AlertasNewsPlus/X

Para Piero Rojas Vásquez, asesor legal de I4OA, esto abre una puerta peligrosa, ya que reabrir el SIFORPA II es admitir embarcaciones que no existían en 2018. En la práctica, significa validar naves construidas fuera de la ley.

Por qué es un riesgo para la pesca artesanal el REINFO Pesquero

Los argumentos técnicos que sustentan el rechazo al proyecto son contundentes. En el caso de la Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la entidad recuerda que durante el SIFORPA II —en 2018— se otorgó un plazo suficiente para que los postulantes acreditaran la existencia real de sus embarcaciones.

Opinión desde PRODUCE sobre el REINFO Pesquero

Opinión desde PRODUCE sobre el REINFO Pesquero

PUEDES VER: Gobierno perdona a la industria anchovetera y las libera del control de cuotas por "condiciones anómalas" del mar

lr.pe

Según su informe, aquellas que no se presentaron a la verificación “presumiblemente no existían” o habrían sido construidas después sin permisos ni supervisión estatal, lo que las colocaría fuera de cualquier marco legal.

Por su parte, el Ministerio de la Producción (Produce) sostiene en el oficio remitido al Congreso que reabrir un proceso ya concluido vulnera principios básicos de seguridad jurídica.

Además, advierte que la propuesta invade competencias propias de la autoridad administrativa pesquera y contraviene compromisos internacionales asumidos por el Perú en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Produce también alerta que permitir el ingreso tardío de embarcaciones no verificadas representa un riesgo directo para la sostenibilidad de la pota y el perico, dos recursos que sostienen miles de empleos y una parte crucial de las exportaciones de productos hidrobiológicos congelados.

Cómo impacta en la economía peruana el REINFO Pesquero

La pota y el perico son dos de los recursos más importantes para la cadena de exportación pesquera. Permitir el ingreso de embarcaciones sin control impactaría:

  • Los ecosistemas marino-costeros.
  • La trazabilidad exigida por los mercados internacionales.
  • La competitividad de las plantas procesadoras.
  • La reputación del Perú en la lucha contra la pesca ilegal.

En otras palabras: un retroceso serio para el sector pesquero artesanal y para la economía nacional.

REINFO pesquero ya fue archivado en 2023

A este escenario se suma el rechazo abierto de diversas organizaciones artesanales y gremios empresariales pesqueros, que coinciden en que la iniciativa generaría un retroceso en los esfuerzos de control y trazabilidad del sector.

El debate tampoco es nuevo: en 2023, el mismo congresista José Pazo presentó el Proyecto de Ley 5496/2022-CR, que buscaba exactamente lo mismo. Aquella propuesta acumuló más de veinte opiniones negativas —tanto de entidades públicas como de la sociedad civil— y fue archivada por representar un riesgo ambiental y operativo para la actividad pesquera.

“Lo razonable y esperado es que el Congreso archive definitivamente este proyecto”, afirma Rojas, quien insiste en que la pesca artesanal necesita reformas orientadas a la sostenibilidad, como la implementación total del sistema satelital SISESAT y mayor participación de los pescadores en la gestión pesquera.

Notas relacionadas
PBI pesquero creció 6,4% en setiembre impulsado por mayor captura de pota, bonito y langostino, según PRODUCE

PBI pesquero creció 6,4% en setiembre impulsado por mayor captura de pota, bonito y langostino, según PRODUCE

LEER MÁS
Familias de esta región amazónica del Perú gastan 80 soles para comer chicharrón: ¿Cuál es? No es Lima ni Arequipa

Familias de esta región amazónica del Perú gastan 80 soles para comer chicharrón: ¿Cuál es? No es Lima ni Arequipa

LEER MÁS
Pan con chicharrón: el desayuno peruano que genera más de S/244 millones al año y 3.000 toneladas al mes

Pan con chicharrón: el desayuno peruano que genera más de S/244 millones al año y 3.000 toneladas al mes

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

LEER MÁS
Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 25 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 25 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Economía

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

JPMorgan: América del Sur tendrá un rol clave en la economía global de 2026 por energía, minerales y nueva geopolítica

Aerolíneas rechazan TUUA de transferencia del Jorge Chávez que supera los S/30 para conexiones internacionales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025