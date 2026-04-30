Convocatoria 2026: Ayacucho busca empresa privada para puente Relave–Pueblo Viejo Ley 29230

Las interesadas pueden presentar expresiones de interés del 4 al 12 de mayo de 2026. Fuente: Difusión.

Las interesadas pueden presentar expresiones de interés del 4 al 12 de mayo de 2026. Fuente: Difusión.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N.° 001-2026-GRA-CE159-OXI/LEY 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA

N.° 001-2026-GRA-CE159-OXI/LEY 29230-EP (LEY N.° 29230 Y REGLAMENTO DE LA LEY N.° 29230)

Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o ejecución, liquidación y supervisión del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO RELAVE - PUEBLO VIEJO DE LA RED VECINAL AR510, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA LOCALIDAD DE RELAVE DEL DISTRITO DE

PULLO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” con CUI N.° 2528987 del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de la Ley N.° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado (en adelante, Ley N.° 29230), y del Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado por Decreto Supremo N.° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N.° 29230), para que presenten su expresión de interés desde el 4 de mayo hasta el 12 de mayo del 2026, conforme al anexo A del presente documento.

1. Entidad pública que convoca el proceso de selección:

Gobierno Regional de Ayacucho

2. Objeto de la convocatoria y descripción de la(s) inversión(es)/actividad(es) de operación y/o mantenimiento:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea responsable del financiamiento, la ejecución, la liquidación y la supervisión de la inversión, según el siguiente detalle:

3. Calendario del proceso de selección:

La presentación de propuestas se realizará en las instalaciones del Gobierno Regional de Ayacucho, ubicadas en Jr. Callao 122, Ayacucho - Huamanga - Ayacucho - Perú, en el siguiente horario: 8.30 a. m. a 1.00 p. m. y 2.30 p. m. a 4.30 p. m., de lunes a viernes.

Para la etapa de presentación de expresiones de interés y absolución de consultas y observaciones a las bases, la documentación deberá ser remitida al correo institucional designado al comité especial Convocatorias_oxi@regionayacucho.gob.pe, en el horario de 8.30 a. m. a 4.30 p. m., de lunes a viernes (días hábiles).

4. Bases del proceso de selección:

Las bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales: www.investinperu.pe/

https://www.gob.pe/regionayacucho

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 001-2026-GRA-CE159-OXI/LEY 29230 DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

001-2026-GRA-CE-159-OXI/LEY 29230-EPS (LEY N.° 29230 Y REGLAMENTO DE LA LEY N.° 29230)

Se convoca a la(s) Entidad(es) Privada(s) Supervisora(s) que esté(n) interesada(s) en la supervisión de la ejecución del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO RELAVE - PUEBLO VIEJO DE LA RED VECINAL AR510, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA LOCALIDAD DE RELAVE DEL DISTRITO DE

PULLO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” con CUI N.° 2528987 del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de la Ley N.° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado (en adelante, Ley N.° 29230), y del Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado por Decreto Supremo N.° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N.° 29230), para que presenten su expresión de interés desde el 4 de mayo hasta el 12 de mayo del 2026, conforme al anexo A del presente documento.

1. Entidad pública que convoca el proceso de selección:

Gobierno Regional de Ayacucho

2. Objeto de la convocatoria y descripción de la(s) inversión(es)/actividad(es) de operación y/o mantenimiento:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Entidad Privada Supervisora responsable del financiamiento de la supervisión de la ejecución, según el siguiente detalle:

3. Calendario del proceso de selección:

La presentación de propuestas se realizará en las instalaciones del Gobierno Regional de Ayacucho, ubicadas en Jr. Callao 122, Ayacucho - Huamanga - Ayacucho - Perú, de lunes a viernes (días hábiles), de 8.30 a. m. a 4.30 p. m.

Para la etapa de presentación de expresiones de interés y absolución de consultas y observaciones a las bases, la documentación deberá ser remitida al correo institucional designado al comité especial Convocatorias_oxi@regionayacucho.gob.pe, en el horario de 8.30 a. m. a 4.30 p. m., de lunes a viernes (días hábiles).

4. Bases del proceso de selección:

Las bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales: www.investinperu.pe/

https://www.gob.pe/regionayacucho

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