Sicarios asesinan a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en Villa El Salvador
El conductor, identificado como Michel Hurtado, recibió múltiples disparos de dos sujetos en motocicleta y falleció en el lugar.
Un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 11 de marzo en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió cerca de las 3:00 p.m., cuando la unidad se encontraba en el paradero inicial de la ruta 23.
Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el hombre, identificado como Michel Hurtado. Los impactos le causaron heridas mortales.
Pereció en el bus en VES
Tras el hecho, vecinos y testigos intentaron auxiliar a Hurtado mientras esperaban atención médica; sin embargo, el transportista falleció minutos después en el lugar.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las investigaciones. De acuerdo con los primeros reportes, el sector no cuenta con cámaras de seguridad que permitan identificar a los atacantes.
Antecedentes
El consorcio ya venía siendo blanco de atentados y amenazas desde 2025. Ese año se registraron al menos cinco ataques contra Santa Catalina, con choferes heridos y buses baleados en medio de extorsiones.
En algunos casos los vehículos tuvieron que circular con policías a bordo o suspender operaciones por seguridad. Las bandas delictivas dejaron cartas que amenazaban con matar trabajadores si no se pagaban los cupos.
