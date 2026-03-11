Sicarios asesinan a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en Villa El Salvador

Un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado a balazos en Villa El Salvador el miércoles 11 de marzo, en un ataque a la unidad de la ruta 23. | Difusión

Un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado a balazos en Villa El Salvador el miércoles 11 de marzo, en un ataque a la unidad de la ruta 23. | Difusión

Un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 11 de marzo en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió cerca de las 3:00 p.m., cuando la unidad se encontraba en el paradero inicial de la ruta 23.

Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el hombre, identificado como Michel Hurtado. Los impactos le causaron heridas mortales.

TE RECOMENDAMOS ACUÑA PIERDE MINISTERIOS Y VLADIMIR CERRÓN LIBRE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Pereció en el bus en VES

Tras el hecho, vecinos y testigos intentaron auxiliar a Hurtado mientras esperaban atención médica; sin embargo, el transportista falleció minutos después en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las investigaciones. De acuerdo con los primeros reportes, el sector no cuenta con cámaras de seguridad que permitan identificar a los atacantes.

Antecedentes

El consorcio ya venía siendo blanco de atentados y amenazas desde 2025. Ese año se registraron al menos cinco ataques contra Santa Catalina, con choferes heridos y buses baleados en medio de extorsiones.

En algunos casos los vehículos tuvieron que circular con policías a bordo o suspender operaciones por seguridad. Las bandas delictivas dejaron cartas que amenazaban con matar trabajadores si no se pagaban los cupos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.