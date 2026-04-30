Madre queda grave luego de que médico olvidara una gasa tras cesárea en Cajamarca: paciente se encuentra internada desde hace 3 meses

Una joven madre de 19 años de Cajamarca está en estado crítico tras una cesárea en el Hospital Simón Bolívar. Su familia denuncia que se dejó una gasa en su abdomen durante la operación. | Foto: Latina

Una joven madre de 19 años de Cajamarca está en estado crítico tras una cesárea en el Hospital Simón Bolívar. Su familia denuncia que se dejó una gasa en su abdomen durante la operación. | Foto: Latina

Una joven madre de 19 años permanece en estado crítico tras someterse a una cesárea en el Hospital Simón Bolívar de Cajamarca en septiembre del 2025. Según la denuncia de sus familiares, durante la intervención quirúrgica se habría dejado una gasa en su abdomen, lo que derivó en complicaciones severas que afectaron gravemente su salud.

La paciente, identificada como Flor Elizabeth Bacón Salazar, fue trasladada posteriormente al Hospital Regional Docente de Cajamarca, donde está internada desde hace varios meses. Su familia sostiene que su condición es delicada, ya que no puede hablar ni movilizarse y requiere atención médica constante.

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Familia denuncia presunta negligencia médica tras cesárea en hospital de Cajamarca

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el deterioro en la salud de la joven se evidenció poco después del parto. Ante la gravedad de su estado, fue sometida a una segunda intervención quirúrgica, en la que se habría detectado, mediante estudios médicos, el material olvidado en su abdomen.

Los familiares aseguran que este hecho habría agravado su condición, por lo que exigen que se investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades. Asimismo, indicaron que enfrentan dificultades económicas para cubrir los gastos asociados con el tratamiento y el cuidado de su hijo menor.

Paciente permanece en estado crítico luego de segunda operación por material olvidado en su abdomen

Tras la segunda operación, la joven madre continúa postrada y depende de asistencia permanente para su alimentación y cuidados básicos. Según lo informado a la familia, su pronóstico es reservado y las secuelas podrían ser irreversibles.

El caso se encuentra en proceso de investigación por las autoridades competentes, mientras los familiares han solicitado su traslado a un centro especializado en Lima para evaluar alternativas de tratamiento. También manifestaron preocupación por presuntas irregularidades en la información recibida durante su atención médica, así como por la demora en las acciones legales relacionadas con el caso.

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