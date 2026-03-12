Puente colapsa en Áncash por intensas lluvias: vehículo que transitaba quedó atrapado y dejó 1 fallecido

Caída de vehículo tras colapso de puente en Áncash deja una persona fallecida. | Foto: COEN - Áncash

La temporada de lluvias continúa causando graves emergencias en distintas regiones del Perú. La noche del miércoles 12 de marzo, alrededor de las 8.00 p. m., el puente Sahuay colapsó en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, en la región Áncash. El desplome ocurrió mientras un vehículo cruzaba la estructura, lo que dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos.

Según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash (COEN), el viaducto cedió debido a las intensas precipitaciones registradas en la zona. La unidad que transitaba por el lugar quedó atrapada justo en el punto donde la vía se quebró, lo que generó momentos de gran tensión entre los ocupantes de la unidad. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron rápidamente al lugar para apoyar en las labores de emergencia. Los agentes ayudaron a asegurar el área y brindaron las primeras atenciones mientras se realizaban las evaluaciones iniciales tras el derrumbe del puente.

Heridos tras colapso del puente Sahuay en Cátac

Entre las personas afectadas se encuentran Magdalena Izquierdo López (35) y Cristian Chuquiyauri Garay (34), quienes viajaban desde La Unión con destino a Huánuco. Ambos fueron diagnosticados con policontusiones leves. También resultó herido un menor identificado con las iniciales C.C.D. (16), quien presenta el mismo diagnóstico.

A raíz del incidente, el tránsito en la zona fue restringido. Debido a esta situación, los buses interprovinciales han tenido que modificar su recorrido y ahora utilizan la ruta Huaraz–Casma–Lima para continuar con sus trayectos. Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades repararán la estructura dañada o si instalarán de manera temporal un puente Bailey para restablecer el paso.

Alcalde de Cátac advierte que el puente Sahuay ya presentaba deterioro

El alcalde del distrito de Cátac, Ever Pérez Alvarado, aseguró que el estado del puente ya había generado preocupación, pese a que hace solo dos meses había sido reparado. Según explicó, el deterioro de la infraestructura había sido informado previamente a Provías, aunque no se tomaron acciones concretas.

“Hago un llamado a las autoridades de Provías para que intervengan porque nos estamos quedando incomunicados desde la ciudad de Lima. Este puente es el troncal principal que nos conduce a Lima–Pativilca–Huaraz. El distrito de Cátac ha sido declarado a través de un decreto Supremo en emergencia, pero no tenemos ningún presupuesto”, manifestó la autoridad a Canal N.

El burgomaestre también advirtió que el puente Sahuay no sería el único en malas condiciones en la zona, ya que existen otros viaductos con problemas similares. Mientras continúan las evaluaciones técnicas, las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar nuevos riesgos.