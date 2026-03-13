Lambayeque: niño con crisis respiratoria es trasladado en taxi a hospital por falta de ambulancia

Un niño con problemas respiratorios tuvo que ser trasladado de emergencia a bordo de un taxi desde el centro de salud de Motupe hasta el Hospital Belén, Lambayeque, debido a la falta de una ambulancia. El video del hecho se volvió viral y generó indignación entre la población, que una vez más cuestiona las carencias del sistema de salud nacional.

Los hechos ocurrieron esta semana, cuando al centro de salud de Motupe llegó una madre desesperada con su hijo, quien presentaba convulsiones y dificultades para respirar. Ante las limitaciones del establecimiento, el médico ordenó su referencia al Hospital Belén de la ciudad de Lambayeque; sin embargo, no había ambulancia disponible.

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Taxi hizo de ambulancia

Ante la urgencia, sus familiares optaron por alquilar un taxi que recorrería cerca de una hora hasta la capital de la provincia. Conectado a un suero intravenoso y a un balón de oxígeno, el niño fue subido al vehículo en brazos de su madre. Durante el trayecto, el conductor sacaba un trapo blanco para advertir en la carretera que transportaba una emergencia.

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Informados de lo ocurrido, una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizó hasta el distrito de Íllimo para relevar al taxi. Tras el encuentro, se realizó el trasbordo del menor, quien continuó su traslado al nosocomio acompañado de su madre. Minutos después, el niño ingresó al servicio de Emergencia del Hospital Belén, donde quedó internado.

Geresa responde

Al respecto, la gerente regional de Salud (e), Vanessa Siapo, manifestó que la ausencia de la ambulancia en el centro de salud de Motupe se debió a que el vehículo se encontraba en un taller mecánico por mantenimiento programado.

La funcionaria aseguró que los traslados de emergencia están siendo cubiertos con vehículos de otros centros de salud de la zona; sin embargo, en este caso los padres del paciente habrían decidido no esperar el traslado.

Finalmente, señaló que el niño fue dado de alta el viernes 13 de marzo y que se recupera favorablemente en Motupe.