Dengue en Lambayeque: reportan 3 muertes en lo que va de 2026

Epidemia de dengue azotó el norte en los años pasados. Foto referencial: Emmanuel Moreno - La República.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque, reportó el miércoles 11 de marzo sus primeros tres fallecidos por dengue durante el 2026. Al respecto, la entidad anunció que se intensificó la prevención y control para evitar que más personas sean parte de la lamentable estadística.

Sobre los decesos, el coordinador regional de Enfermedades Metaxénicas de la Geresa Lambayeque, Luis Dávila Chávarry, explicó que se tratan de dos casos autóctonos y uno importado que fueron atendidos en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de Essalud en Chiclayo, entre los meses de enero y febrero.

La primera muerte por dengue corresponde a una paciente de 40 años del distrito de Jayanca, quien presentaba enfermedad renal crónica y estaba en tratamiento de diálisis. El segundo fallecido es un adulto mayor de 75 años del distrito de Pomalca, también con enfermedades preexistentes.

Sobre la defunción importada, se trató de una paciente procedente de la región San Martín, de la ciudad de Moyobamba, quien llegó referida al nosocomio con fallas multiorgánicas, pereciendo poco después.

Intensifican la lucha contra el dengue

En lo que va del año, Lambayeque registra 167 casos de dengue, de los cuales 32 son confirmados por laboratorio. Para evitar que estas cifras se disparen, la Geresa intensifica su lucha estos últimos días y ha logrado intervenir más de 15.000 viviendas para actividades de control larvario.

Estas primeras intervenciones se concentran, principalmente, en el distrito de Olmos y el sector Pósope Alto de Pátapo, las cuales fueron identificadas como las áreas con mayor riesgo por la presencia del zancudo transmisor. Es importante que la población colabore permitiendo que las brigadas sanitarias ingresen a sus casas.