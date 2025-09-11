En el Perú, el 90.4 % de la población sufre de caries dental y alrededor del 85 % padece enfermedades periodontales, según datos del Ministerio de Salud. Esta situación revela un grave problema de salud pública que no solo afecta las encías y los dientes, sino que también podría costar la vida a causa de un infarto. De acuerdo con un estudio de The Journal of the American Dental Association (JADA), la periodontitis crónica puede elevar entre un 15 % y 23 % la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria y duplicar la de sufrir un accidente cerebrovascular.

En conversación con La República, el Decano del Colegio Odontológico de Lima, José Rojas Rueda, subrayó que más del 75% de los niños menores de 12 años tiene problemas de caries en su boca, lo que puede derivar en enfermedades en las encías, como gingivitis o periodontitis.

¿Por qué no cepillarse los dientes durante la noche puede causar un infarto?

Según Rojas Rueda, al dormir, debido a que el cuerpo se encuentra descansando y la boca no está en movimiento, la producción de saliva disminuye y las bacterias comienzan a profundizar su presencia dentro del organismo. En personas con caries o encías inflamadas, estas bacterias pueden penetrar en el torrente sanguíneo y provocar inflamación sistémica, dañando las arterias y aumentando el riesgo cardiovascular.

“Hay personas que sufren del corazón o tienen enfermedades del corazón producto de bacterias que vinieron de su boca y también quienes tienen accidentes cerebro vasculares. Por eso es importante cepillarse en la noche, porque es la hora en la que tenemos el mayor descanso, no tenemos movimiento. Ahí es donde hay una mayor interacción de estos elementos que están en la cavidad bucal”, enfatizó.

El Decano del Colegio Odontológico de Lima explicó que la falta de salud oral está relacionada con enfermedades como la diabetes y mencionó que hay estudios que detallan la presencia de un sinnúmero de bacterias en pacientes que tuvieron accidentes cerebrovasculares y cardiopatías coronarias. Por otro lado, lamentó que muchas familias en Perú carecen de los recursos para acceder a productos básicos de higiene dental y para atenderse con un profesional odontólogo cada seis meses, como corresponde.

“Tener en cuenta de que el 70% de todos los peruanos recurre a los hospitales, postas o centros de salud pública, donde desgraciadamente hace falta de recursos humanos, como los cirujanos dentistas. Actualmente, en el sistema hay un aproximado de 800.000 cirujanos dentistas, en la que faltan más de 10.000 para poder cubrir esta necesidad de recursos humanos de atención en odontología general y especializada. También tenemos la falta de infraestructura y de equipamiento”, sostuvo.

¿Cada cuánto y cómo cepillarse los dientes adecuadamente?

Aunque la recomendación mínima es cepillarse los dientes tres veces al día, después de cada comida principal, el decano del Colegio Odontológico de Lima resaltó la importancia del cepillado nocturno como una estrategia esencial de prevención. Además, sugirió que cuando no sea posible cepillarse con pasta dental, por motivos de encontrarse trabajando o estudiando, una buena alternativa es enjuagarse la boca con agua durante 30 o 40 segundos para reducir restos alimenticios y disminuir la carga bacteriana.

“Por lo menos van a reducir en parte la cantidad de alimentos que en ese momento se han metido a la boca y eso ayuda a reducir bastante el tema de la presencia más delante de caries o de alguna enfermedad que va desarrollándose en la cavidad bucal”, señaló.

¿Qué otras prácticas de higiene bucal se deben seguir?

Debido a que muchas veces el cepillado no es suficiente para mantener una salud oral óptima, Rojas Rueda aconsejó incorporar el hilo dental para eliminar restos de alimentos entre los dientes, así como enjuagatorios. “También es necesario que todo peruano o persona tenga que visitar a su dentista cada 6 meses porque nosotros, como profesionales de la salud, vemos, analizamos y evaluamos si es que podemos detectar un problema cuando recién se está iniciando y eso es lo ideal para que finalmente los costos se abaraten”, agregó.

Estas medidas, sumadas a la educación preventiva en comunidades con menos recursos, pueden revertir la crítica situación en el Perú, donde la caries y las enfermedades de las encías constituyen un serio problema de salud pública.