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Asesinan a joven de 25 años tras salir de una fiesta en Independencia

La víctima contaba con antecedentes penales y el hecho se investiga como un presunto ajuste de cuentas.

Un hombre de 25 años, Anthony Amadeo Valverde Acosta, fue asesinado en Independencia durante la madrugada del 15 de marzo. El crimen ocurrió tras salir de una fiesta.
Un hombre de 25 años, Anthony Amadeo Valverde Acosta, fue asesinado en Independencia durante la madrugada del 15 de marzo. El crimen ocurrió tras salir de una fiesta. | La República | Francisco Erazo

Un hombre identificado como Anthony Amadeo Valverde Acosta, de 25 años, fue asesinado a balazos en la primera zona de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. El hecho se registró a las 5:00 a.m. de este domingo 15 de marzo.

Según información policial, la víctima salía de una fiesta en Aravicus junto a Sugey Milla Hernández, cuando una motocicleta con dos ocupantes (un hombre y una mujer) los interceptó en la cuadra 2 de la calle Quipa.

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Acribillan a joven

El sujeto descendió del vehículo y le disparó cinco veces antes de huir. La acompañante fue trasladada a la comisaría de Tahuantinsuyo en calidad de testigo.

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En horas de la mañana, se vienen realizando las diligencias correspondientes en el lugar del crimen. Los familiares del occiso han evitado dar declaraciones a la prensa.

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Historial y posible móvil

Valverde Acosta tenía antecedentes por los delitos de tráfico ilícito de drogas, resistencia a la autoridad y violencia familiar. El caso es investigado como un presunto ajuste de cuentas.

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