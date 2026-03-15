Asesinan a joven de 25 años tras salir de una fiesta en Independencia
La víctima contaba con antecedentes penales y el hecho se investiga como un presunto ajuste de cuentas.
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Un hombre identificado como Anthony Amadeo Valverde Acosta, de 25 años, fue asesinado a balazos en la primera zona de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. El hecho se registró a las 5:00 a.m. de este domingo 15 de marzo.
Según información policial, la víctima salía de una fiesta en Aravicus junto a Sugey Milla Hernández, cuando una motocicleta con dos ocupantes (un hombre y una mujer) los interceptó en la cuadra 2 de la calle Quipa.
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Acribillan a joven
El sujeto descendió del vehículo y le disparó cinco veces antes de huir. La acompañante fue trasladada a la comisaría de Tahuantinsuyo en calidad de testigo.
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En horas de la mañana, se vienen realizando las diligencias correspondientes en el lugar del crimen. Los familiares del occiso han evitado dar declaraciones a la prensa.
Historial y posible móvil
Valverde Acosta tenía antecedentes por los delitos de tráfico ilícito de drogas, resistencia a la autoridad y violencia familiar. El caso es investigado como un presunto ajuste de cuentas.
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