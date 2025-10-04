AeroDirecto cambia de ruta en Callao: este es el plan de desvío por obras de la Línea 4 del Metro

Los servicios del AeroDirecto Sur y Centro cambiarán su ruta debido a las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y la avenida Elmer Faucett. Foto: ATU

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que la circulación hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez experimentará cambios desde el domingo 5 de octubre. Los servicios AeroDirecto Sur y Centro ajustarán sus rutas habituales debido a las obras en la estación Carmen de la Legua.

Por ello, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se cerrará la avenida Elmer Faucett desde la calle Agua Santa hasta el jirón Hipólito Unanue, en ambos sentidos, por motivo de las obras de la Línea 4 del Metro de Lima.

AeroDirecto Sur y Centro modificarán sus rutas por obras de la Línea 4

Debido a las obras en la estación Carmen de la Legua, ubicado en la avenida Elmer Faucett, el servicio de AeroDirecto Sur se desviará por las avenidas Argentina, Insurgentes, Venezuela y Raúl Haya de la Torre, para luego retomar su ruta habitual hacia San Miguel.

En cuanto a la ruta hacia el aeropuerto, AeroDirecto Sur operará a través de las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Duárez. Pese a estos cambios, ATU señala que la conexión con el terminal aéreo no se verá perjudicada.

Con respecto a los servicios de AeroDirecto Centro, mantendrán su llegada habitual sobre la avenida Elmer Faucett. Sin embargo, se desviarán al llegar a la zona donde se desarrollan las obras. Por ello, girarán en U para entrar por la avenida Argentina, luego tomarán las avenidas Enrique Meiggs y Óscar R. Benavides en dirección al Cercado de Lima. En tanto, para regresar al aeropuerto internacional, la ruta continuará con normalidad.

Vía intervenida por obras de la Línea 4 del Metro de Lima

Las obras de la Línea 4 del Metro de Lima en el tramo mencionado no solo cambiará la ruta de los servicios de AeroDirecto, sino también afectará a 55 servicios de transporte público que tendrán que modificar sus recorridos. Por ello, ATU precisó que las rutas usarán las avenidas Argentina, Juan Velasco Alvarado y Venezuela para llegar al distrito de San Miguel.

En tanto, los cambios también afectarán a vehículos particulares y de carga pesada, los cuales deberán tomar rutas alternas como Jazpampa, Agua Santa, Iquique y la calle Las Violetas para retomar la avenida Elmer Faucett. Debido al incremento de vehículos en las zonas de desvío, ATU advierte que podría haber congestión vehicular.

