HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Sociedad

AeroDirecto cambia de ruta en Callao: este es el plan de desvío por obras de la Línea 4 del Metro

Los servicios AeroDirecto Sur y Centro ajustarán sus rutas para garantizar la conexión con el aeropuerto mientras continúan las obras de la Línea 4 del Metro de Lima, afectando también a 55 servicios de transporte público.

Los servicios del AeroDirecto Sur y Centro cambiarán su ruta debido a las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y la avenida Elmer Faucett. Foto: ATU
Los servicios del AeroDirecto Sur y Centro cambiarán su ruta debido a las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y la avenida Elmer Faucett. Foto: ATU

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que la circulación hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez experimentará cambios desde el domingo 5 de octubre. Los servicios AeroDirecto Sur y Centro ajustarán sus rutas habituales debido a las obras en la estación Carmen de la Legua.

Por ello, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se cerrará la avenida Elmer Faucett desde la calle Agua Santa hasta el jirón Hipólito Unanue, en ambos sentidos, por motivo de las obras de la Línea 4 del Metro de Lima.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vía rápida Wiesse, obra de la MML, abriría paso a la informalidad de autos colectivos en San Juan de Lurigancho

lr.pe

AeroDirecto Sur y Centro modificarán sus rutas por obras de la Línea 4

Debido a las obras en la estación Carmen de la Legua, ubicado en la avenida Elmer Faucett, el servicio de AeroDirecto Sur se desviará por las avenidas Argentina, Insurgentes, Venezuela y Raúl Haya de la Torre, para luego retomar su ruta habitual hacia San Miguel.

La nueva ruta del AeroDirecto Sur. Foto: ATU

La nueva ruta del AeroDirecto Sur. Foto: ATU

En cuanto a la ruta hacia el aeropuerto, AeroDirecto Sur operará a través de las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Duárez. Pese a estos cambios, ATU señala que la conexión con el terminal aéreo no se verá perjudicada.

La nueva ruta del AeroDirecto Centro. Foto: ATU

La nueva ruta del AeroDirecto Centro. Foto: ATU

Con respecto a los servicios de AeroDirecto Centro, mantendrán su llegada habitual sobre la avenida Elmer Faucett. Sin embargo, se desviarán al llegar a la zona donde se desarrollan las obras. Por ello, girarán en U para entrar por la avenida Argentina, luego tomarán las avenidas Enrique Meiggs y Óscar R. Benavides en dirección al Cercado de Lima. En tanto, para regresar al aeropuerto internacional, la ruta continuará con normalidad.

PUEDES VER: Corredor Morado evalúa denunciar por infracción a la Municipalidad de Lima por vía rápida Wiesse: quitaría un carril exclusivo

lr.pe

Vía intervenida por obras de la Línea 4 del Metro de Lima

Las obras de la Línea 4 del Metro de Lima en el tramo mencionado no solo cambiará la ruta de los servicios de AeroDirecto, sino también afectará a 55 servicios de transporte público que tendrán que modificar sus recorridos. Por ello, ATU precisó que las rutas usarán las avenidas Argentina, Juan Velasco Alvarado y Venezuela para llegar al distrito de San Miguel.

En tanto, los cambios también afectarán a vehículos particulares y de carga pesada, los cuales deberán tomar rutas alternas como Jazpampa, Agua Santa, Iquique y la calle Las Violetas para retomar la avenida Elmer Faucett. Debido al incremento de vehículos en las zonas de desvío, ATU advierte que podría haber congestión vehicular.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

LEER MÁS
Aerodirecto 2025: este es el tarifario oficial de los buses que te llevan y traen del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, vía ATU

Aerodirecto 2025: este es el tarifario oficial de los buses que te llevan y traen del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, vía ATU

LEER MÁS
AeroDirecto y buses de transporte público cambiarán de ruta por desfiles y examen de admisión este fin de semana

AeroDirecto y buses de transporte público cambiarán de ruta por desfiles y examen de admisión este fin de semana

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad

Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad

LEER MÁS
Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: procesión avanza por la av. Tacna entre miles de fieles

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: procesión avanza por la av. Tacna entre miles de fieles

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

LEER MÁS
Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025