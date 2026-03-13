El hermano de la víctima terminó gravemente herido tras el ataque con más de 15 balazos. | Composición LR | Difusión

El hermano de la víctima terminó gravemente herido tras el ataque con más de 15 balazos. | Composición LR | Difusión

Un hombre, identificado como Humberto Miranda Rojas, fue asesinado con al menos 15 balazos cuando se encontraba a bordo de su auto junto a su hermano, quien resultó herido de gravedad producto del ataque por parte de presuntos sicarios.

El hecho se reportó en la urbanización La Floresta, en San Martín de Porres, durante la noche del jueves 12 de marzo. De acuerdo con ATV Noticias, dos criminales llegaron en una motocar y abrieron fuego contra los dos hermanos por ambos lados del vehículo.

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Hermanos baleados a bordo de su auto

Los residentes de la zona precisaron que Humberto Rojas se desempeñaba como taxista y que aquella noche se encontraba conversando junto a su familiar minutos antes del crimen. Según la información policial, la víctima estuvo en el asiento del copiloto, mientras que su hermano permaneció a su lado.

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El familiar del conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Negreiros, donde se conoció que su estado de salud es reservado. Al respecto, los peritos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el lugar para proceder con las investigaciones y dar con los implicados en el asesinato.

En las imágenes captadas por los testigos se visualizó a los efectivos recorriendo el lugar en busca de los hampones; no obstante, se desconoce su paradero, así como también el móvil del ataque.

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