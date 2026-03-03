La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada temporalmente desde las 5.00 a. m. hasta las 2.00 p. m. del 3 de marzo de 2026 debido a trabajos ejecutados por la Municipalidad de Lima en los exteriores del lugar, según informó la concesionaria mediante un comunicado.

La disposición busca proteger la integridad de pasajeros y trabajadores del sistema de transporte. "Durante ese intervalo, los trenes no realizarán paradas en dicha estación. El servicio se mantiene 100% operativo en las demás estaciones del sistema", se lee en el aviso.

Obras municipales en la avenida Aviación

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, la intervención en los alrededores del terminal obedece a la necesidad de recuperar espacios públicos en la zona de la avenida Aviación.

Efectivos de serenazgo, agentes de la Policía Nacional y brigadas de limpieza municipal se desplegarán en el sector para ejecutar el operativo, que contempla el retiro de comerciantes informales y residuos sólidos acumulados en las inmediaciones del emporio comercial y del mercado conocido como La Parada.

Tras la suspensión, la empresa operadora aconsejó a los usuarios organizar su desplazamiento con anticipación y optar por las estaciones Miguel Grau o Nicolás Arriola como alternativas para continuar su trayecto.

