Cierran temporalmente Estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima por obras municipales este 3 de marzo
El servicio de trenes se mantendrá operativo en el resto de las estaciones del sistema. Se recomienda planificar los viajes.
- Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''
- Temblor HOY, 3 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?
La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada temporalmente desde las 5.00 a. m. hasta las 2.00 p. m. del 3 de marzo de 2026 debido a trabajos ejecutados por la Municipalidad de Lima en los exteriores del lugar, según informó la concesionaria mediante un comunicado.
La disposición busca proteger la integridad de pasajeros y trabajadores del sistema de transporte. "Durante ese intervalo, los trenes no realizarán paradas en dicha estación. El servicio se mantiene 100% operativo en las demás estaciones del sistema", se lee en el aviso.
TE RECOMENDAMOS
CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea
Obras municipales en la avenida Aviación
Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, la intervención en los alrededores del terminal obedece a la necesidad de recuperar espacios públicos en la zona de la avenida Aviación.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Efectivos de serenazgo, agentes de la Policía Nacional y brigadas de limpieza municipal se desplegarán en el sector para ejecutar el operativo, que contempla el retiro de comerciantes informales y residuos sólidos acumulados en las inmediaciones del emporio comercial y del mercado conocido como La Parada.
Tras la suspensión, la empresa operadora aconsejó a los usuarios organizar su desplazamiento con anticipación y optar por las estaciones Miguel Grau o Nicolás Arriola como alternativas para continuar su trayecto.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.