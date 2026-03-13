Gobierno dispone que medida de teletrabajo queda concluida tras restablecimiento del GNV

El Gobierno anunció que la recomendación de aplicar teletrabajo por la crisis en el suministro de gas natural llegó a su fin. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, informó que desde el próximo lunes las empresas e instituciones deberán retomar sus actividades de manera presencial.

La medida había sido planteada de forma temporal luego de la explosión y fuga en un ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), ocurrida en la región Cusco, lo que generó restricciones en el suministro de gas natural y llevó al Ejecutivo a racionalizar el uso de recursos energéticos.

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Crisis del GNV propició teletrabajo

La recomendación de implementar teletrabajo fue emitida el pasado 6 de marzo por el Ministerio de Trabajo, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno tras la emergencia energética. En ese momento, el Ejecutivo exhortó a las empresas a aplicar trabajo remoto para reducir el consumo energético y asegurar la continuidad de servicios considerados estratégicos.

En caso de no ser viable esa modalidad, el sector también sugirió alternativas como el otorgamiento de vacaciones pendientes o adelantadas, previo acuerdo con los trabajadores.

Alertan por escenarios similares

Aunque el Gobierno aseguró que el suministro de gas ya se restableció, la emergencia dejó en evidencia la alta dependencia del sistema energético peruano de la infraestructura de transporte de gas.

Especialistas han advertido en diversas ocasiones que incidentes en el sistema de ductos pueden generar impactos inmediatos en la producción industrial y en el funcionamiento de servicios clave.

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