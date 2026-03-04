HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

Al detectar una auditoría interna irregularidades en el proceso de selección del proveedor, el entonces presidente de la entidad, y actual ministro de Trabajo, dispuso el inicio de acciones legales contra los responsables de la contratación.

Expresidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres anuló contrato con proveedor por no cumplir con los requisitos y no consultar a la Federación Peruana de Ciclismo. Foto: IPD
Expresidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres anuló contrato con proveedor por no cumplir con los requisitos y no consultar a la Federación Peruana de Ciclismo. Foto: IPD

El expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, canceló un contrato de compra de bicicletas de alto rendimiento por S/2.5 millones, proceso que estuvo a cargo de un Comité de Selección de la entidad.

La decisión la adoptó Óscar Fernández, quien actualmente ejerce como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, luego que la Oficina de Control Institucional del IPD (OCI) reportó que los miembros del Comité de Selección contrataron a un proveedor cuya oferta no cumplía con los requerimientos de la entidad deportiva.

Debido a la intervención del expresidente del IPD, la compra no se consumó, fue completamente cancelada, no se afectaron los fondos públicos, y autorizó a iniciar proceso sancionador a los funcionarios y servidores que participaron en la cuestionada contratación registrada en 2018.

Sin embargo, la fiscalía investiga a Óscar Fernández como presunto coautor del delito de colusión simple.

La OCI detectó que el Comité de Selección, con el que el expresidente del IPD no mantuvo interacción porque así lo disponen las normas internas, contrató a un proveedor de bicicletas de alto rendimiento que no contaba con Certificación Internacional y tampoco recurrió a la Federación Peruana de Ciclismo para que emitiera una opinión técnica.

Incluso el proveedor recurrió a un arbitraje para tratar de conseguir una indemnización por la anulación del contrato. Pero el tribunal del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima desestimó la pretensión, validando la decisión del expresidente del IPD.

Sin embargo, al mismo tiempo el Ministerio Público inició sus propias indagaciones, incorporando en el caso a Óscar Fernández como presunto coautor del delito de colusión simple. Esto es, se le atribuye una supuesta intervención para que los servidores del Comité de Selección orienten la adjudicación.

En efecto, según la hipótesis fiscal, como presidente del IPD, Óscar Fernández designó como jefe de la Oficina General de Administración a Julio Caycho Lavado, quien a su vez nombró a los miembros del Comité de Selección que otorgó el contrato para la compra de bicicletas de alta competencia.

Es cierto que Fernández nombró en el cargo a Julio Caycho, pero según la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección es autónomo e independiente, no responde a las indicaciones del titular del IPD.

