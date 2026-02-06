Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares
El MTPE recomendó revisar previamente la lista oficial de beneficiarios en su página web antes de acudir al Banco de la Nación para el cobro.
Este viernes 6 de febrero de 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Resolución Ministerial N.° 034-2026-TR, que autoriza un desembolso total de S/ 14 999 440 para pagar una compensación económica a 1495 extrabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI).
¿A cuántos extrabajadores inscritos en el RNTCI alcanza el pago?
El beneficio es para personas que figuran en ese registro por despidos que el Estado consideró irregulares durante los años 1990 - 2000. La norma señala que, dentro de las opciones que da la Ley N.° 27803, estos 1495 beneficiarios eligieron recibir dinero como compensación, en vez de otras alternativas del programa.
El pago se realizará en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional. El MTPE indica que el cobro inicia desde el segundo día hábil luego de la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano.
¿Dónde revisar la lista oficial de beneficiarios del RNTCI?
La resolución incluye varios anexos con la relación de beneficiarios. El MTPE precisa que el Anexo 1 y el Anexo 4 (resumen de montos por regiones) se publicarán en su web, para que cada persona revise si figura en la lista.
Para acceder al pago, se recomienda a los beneficiarios primero, revisar la lista en la web del MTPE. Foto: La Republica
Para el trámite interno, la norma encarga a la Oficina General de Administración del MTPE las acciones necesarias para ejecutar el pago. También dispone que el área responsable del tema difunda la medida por medio de direcciones o gerencias regionales de Trabajo, y que realice seguimiento para facilitar el cobro.
La entidad recomienda a los beneficiarios primero, revisar la lista en la web del MTPE (Anexo 1). Si el nombre aparece, la persona puede acercarse al Banco de la Nación desde la fecha indicada para el inicio de pagos, con su documento de identidad.