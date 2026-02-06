HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Amenazas de muerte en la PCM y desvío millonario en la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

El MTPE recomendó revisar previamente la lista oficial de beneficiarios en su página web antes de acudir al Banco de la Nación para el cobro.

El beneficio es para personas que figuran en el registro del RNTCI por despidos que el Estado consideró irregulares durante los años 1990 - 2000.
El beneficio es para personas que figuran en el registro del RNTCI por despidos que el Estado consideró irregulares durante los años 1990 - 2000. | Foto: La República

Este viernes 6 de febrero de 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Resolución Ministerial N.° 034-2026-TR, que autoriza un desembolso total de S/ 14 999 440 para pagar una compensación económica a 1495 extrabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI).

Únete a nuestro canal de política y economía

¿A cuántos extrabajadores inscritos en el RNTCI alcanza el pago? 

El beneficio es para personas que figuran en ese registro por despidos que el Estado consideró irregulares durante los años 1990 - 2000. La norma señala que, dentro de las opciones que da la Ley N.° 27803, estos 1495 beneficiarios eligieron recibir dinero como compensación, en vez de otras alternativas del programa.

TE RECOMENDAMOS

EXTORSIÓN Y SICARIATO: LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gobierno autoriza pago de sueldos vía billeteras digitales: qué cambia para trabajadores y empleadores

lr.pe

El pago se realizará en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional. El MTPE indica que el cobro inicia desde el segundo día hábil luego de la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Dónde revisar la lista oficial de beneficiarios del RNTCI?

La resolución incluye varios anexos con la relación de beneficiarios. El MTPE precisa que el Anexo 1 y el Anexo 4 (resumen de montos por regiones) se publicarán en su web, para que cada persona revise si figura en la lista.

Para acceder al pago, se recomienda a los beneficiarios primero, revisar la lista en la web del MTPE. Foto: La Republica

Para acceder al pago, se recomienda a los beneficiarios primero, revisar la lista en la web del MTPE. Foto: La Republica

PUEDES VER: Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

lr.pe

Para el trámite interno, la norma encarga a la Oficina General de Administración del MTPE las acciones necesarias para ejecutar el pago. También dispone que el área responsable del tema difunda la medida por medio de direcciones o gerencias regionales de Trabajo, y que realice seguimiento para facilitar el cobro.

La entidad recomienda a los beneficiarios primero, revisar la lista en la web del MTPE (Anexo 1). Si el nombre aparece, la persona puede acercarse al Banco de la Nación desde la fecha indicada para el inicio de pagos, con su documento de identidad.

Notas relacionadas
MTPE ofrece más de 600 oportunidades laborales en distintas regiones para jóvenes, adultos y personas con discapacidad

MTPE ofrece más de 600 oportunidades laborales en distintas regiones para jóvenes, adultos y personas con discapacidad

LEER MÁS
Trabajo forzoso persiste en Perú: casi 400 denuncias concentradas en Callao, Puno, Loreto y Lima

Trabajo forzoso persiste en Perú: casi 400 denuncias concentradas en Callao, Puno, Loreto y Lima

LEER MÁS
¿Buscas tu primer empleo? El MTPE ofrece más de 1.300 vacantes con el evento 'Mi Primera Chamba'

¿Buscas tu primer empleo? El MTPE ofrece más de 1.300 vacantes con el evento 'Mi Primera Chamba'

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

LEER MÁS
Cronograma ONP 2026: pago inicia este viernes 6 de febrero y nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Cronograma ONP 2026: pago inicia este viernes 6 de febrero y nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[DirecTV, En Vivo] Perú - Alemania HOY por la Copa Davis 2026: segundo set de Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann

Romeo Santos y Prince Royce en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para los reyes de la bachata

Gobierno autoriza pago de sueldos vía billeteras digitales: qué cambia para trabajadores y empleadores

Economía

Gobierno autoriza pago de sueldos vía billeteras digitales: qué cambia para trabajadores y empleadores

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 6 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio de combustibles HOY 6 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025