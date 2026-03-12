Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

El asesinato del conductor Michel Hurtado Serna (44) generó indignación entre los trabajadores del transporte público. El chofer de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos en el paradero inicial de la ruta 23, en Villa El Salvador, alrededor de las 3.30 p. m. del miércoles 11 de marzo. Este crimen volvió a poner en debate la inseguridad que enfrenta el sector.

José Quispe, dirigente de la empresa afectada por extorsiones, expresó su dolor por la muerte de su compañero y advirtió que el gremio atraviesa una situación crítica. “Es lamentable todo lo que le ha pasado. Es un dolor muy grande”, señaló. Según el vocero, la compañía enfrenta constantes amenazas de organizaciones criminales. “Somos acosados por 3 a 4 bandas. La policía está haciendo la investigación, pero los conductores temen salir a laborar ante el riesgo de nuevos ataques”, manifestó a ATV Noticias.

De acuerdo con información de la Policía, Hurtado Serna recibió al menos tres disparos efectuados por presuntos sicarios que se desplazaban en una moto lineal. El conductor, natural de Andahuaylas, deja en la orfandad a dos hijos. “El deja a una familia, dos hijos”, dijo Quispe al recordar que horas antes del asesinato el trabajador había compartido el almuerzo con sus compañeros.

El portavoz del consorcio de buses explicó que, tras conocer la noticia, los amigos realizaron un homenaje en su memoria. Además, adelantó que la entidad apoyará a la familia durante el sepelio. “Nos vamos a reunir para sacar su cuerpo de la morgue. Como empresa vamos a apoyar con todo lo que necesita porque el Estado tampoco cubre los sepelios o tratamientos”.

Transportistas advierten paro indefinido y critican falta de respuesta del Gobierno

Quispe cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a la ola de violencia que afecta al sector. Recordó que, días antes del crimen, dirigentes del sector se reunieron con autoridades del Gobierno para pedir medidas urgentes. “Hace poco tuvimos reunión con el presidente de la República con Jerí y Balcázar. Le pedimos una respuesta inmediata ante los atentados. Ahora le hemos exigido la captura de estos asesinos, pero tenemos respuesta”.

El dirigente también criticó el trato recibido durante ese encuentro. “Hace una semana nos reunimos con Balcázar y lo sentimos frío. Ni siquiera nos saludó cuando llegamos a Palacio de Gobierno. Pasó por un costado y los dirigentes del transporte nos sentimos marginados. Salimos tristes porque no sentimos el apoyo”.

Ante esta situación, el gremio evalúa adoptar medidas de protesta. “No sirve de nada hablar con el presidente. No nos sentimos escuchados. Esta semana vamos a tomar una decisión definitiva como gremio”, manifestó. Incluso advirtió que podría convocarse una paralización prolongada. “Podríamos llegar hasta el paro indefinido porque las unidades solo trabajan el 30% ya que el resto está parado”.