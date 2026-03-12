HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     
Sociedad

Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

El representante de los operadores de buses aseguró que deben pagar hasta a 4 grupos de extorsionadores, hecho que los ha llevado a la quiebra ante las deudas y los pocos conductores que salen a trabajar.

Dirigente de transportistas llora por asesinato de su compañero por sicarios.
Dirigente de transportistas llora por asesinato de su compañero por sicarios. | Foto: composición LR/ Latina

El asesinato del conductor Michel Hurtado Serna (44) generó indignación entre los trabajadores del transporte público. El chofer de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos en el paradero inicial de la ruta 23, en Villa El Salvador, alrededor de las 3.30 p. m. del miércoles 11 de marzo. Este crimen volvió a poner en debate la inseguridad que enfrenta el sector.

José Quispe, dirigente de la empresa afectada por extorsiones, expresó su dolor por la muerte de su compañero y advirtió que el gremio atraviesa una situación crítica. “Es lamentable todo lo que le ha pasado. Es un dolor muy grande”, señaló. Según el vocero, la compañía enfrenta constantes amenazas de organizaciones criminales. “Somos acosados por 3 a 4 bandas. La policía está haciendo la investigación, pero los conductores temen salir a laborar ante el riesgo de nuevos ataques”, manifestó a ATV Noticias.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

lr.pe

De acuerdo con información de la Policía, Hurtado Serna recibió al menos tres disparos efectuados por presuntos sicarios que se desplazaban en una moto lineal. El conductor, natural de Andahuaylas, deja en la orfandad a dos hijos. “El deja a una familia, dos hijos”, dijo Quispe al recordar que horas antes del asesinato el trabajador había compartido el almuerzo con sus compañeros.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El portavoz del consorcio de buses explicó que, tras conocer la noticia, los amigos realizaron un homenaje en su memoria. Además, adelantó que la entidad apoyará a la familia durante el sepelio. “Nos vamos a reunir para sacar su cuerpo de la morgue. Como empresa vamos a apoyar con todo lo que necesita porque el Estado tampoco cubre los sepelios o tratamientos”.

PUEDES VER: Los Desa y Los Mexicanos están detrás de las extorsiones a conductores

lr.pe

Transportistas advierten paro indefinido y critican falta de respuesta del Gobierno

Quispe cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a la ola de violencia que afecta al sector. Recordó que, días antes del crimen, dirigentes del sector se reunieron con autoridades del Gobierno para pedir medidas urgentes. “Hace poco tuvimos reunión con el presidente de la República con Jerí y Balcázar. Le pedimos una respuesta inmediata ante los atentados. Ahora le hemos exigido la captura de estos asesinos, pero tenemos respuesta”.

El dirigente también criticó el trato recibido durante ese encuentro. “Hace una semana nos reunimos con Balcázar y lo sentimos frío. Ni siquiera nos saludó cuando llegamos a Palacio de Gobierno. Pasó por un costado y los dirigentes del transporte nos sentimos marginados. Salimos tristes porque no sentimos el apoyo”.

Ante esta situación, el gremio evalúa adoptar medidas de protesta. “No sirve de nada hablar con el presidente. No nos sentimos escuchados. Esta semana vamos a tomar una decisión definitiva como gremio”, manifestó. Incluso advirtió que podría convocarse una paralización prolongada. “Podríamos llegar hasta el paro indefinido porque las unidades solo trabajan el 30% ya que el resto está parado”.

 

Notas relacionadas
Los Desa y Los Mexicanos están detrás de las extorsiones a conductores

Los Desa y Los Mexicanos están detrás de las extorsiones a conductores

LEER MÁS
¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

LEER MÁS
Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

LEER MÁS
Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 55% de estadounidenses hacia Trump

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Sociedad

¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

Juliana Oxenford sobre suspensión de Vela: “Se lo quieren volar porque ya se volaron a todos los equipos especiales”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025