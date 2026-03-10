Puno: camioneta de policía choca y ocupantes huyen dejando chalecos PNP y botellas de licor

Una camioneta que pertenece a un efectivo policial en actividad protagonizó un accidente de tránsito el último 9 de marzo en la ciudad de Juliaca. El vehículo quedó abandonado frente a la puerta de la piscina municipal de la urbanización La Rinconada, lo que generó sospechas tras conocerse que la unidad está vinculada con un agente de la Policía Nacional.

Se trata de una camioneta de color negro, marca Ford, modelo Explorer, que impactó en ese sector. Tras el choque, el conductor y los presuntos ocupantes huyeron del lugar, dejando el vehículo abandonado. Cuando los agentes policiales llegaron a la zona, no encontraron a ninguna persona en las inmediaciones.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la comisaría Santa Bárbara, ubicada en la salida a Puno, donde los efectivos realizaron el registro correspondiente como parte de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del accidente.

Policía continúa con las investigaciones. Foto: Cinthia Alvarez/LR

Durante la inspección dentro de la unidad, los agentes hallaron un chaleco de color negro, otro chaleco de investigaciones del mismo color y un emblema perteneciente a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), elementos que llamaron la atención de los efectivos.

Asimismo, en el interior de la camioneta se encontraron botellas de licor, por lo que la Policía presume que los ocupantes habrían consumido bebidas alcohólicas antes del accidente. Pese a la búsqueda realizada en el lugar del choque, no se ubicó a ninguna persona en las inmediaciones.

Las investigaciones preliminares permitieron confirmar que el vehículo pertenece al efectivo policial José Bernardo Panuera Paredes, quien se encuentra en actividad y labora en la comisaría de Azángaro. Asimismo, se halló una prenda policial de este efectivo dentro de la camioneta, por lo que las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a los involucrados y determinar responsabilidades en torno a este hecho.

