Sociedad

Delincuentes roban vivienda y local de campaña de César Quispe, precandidato a diputado en Juliaca

El abogado de las víctimas de las masacres de 2022 y 2023 denunció el robo de equipos, material logístico y banderas de su campaña. Señala que se trata de un ataque político para frenar su participación en las elecciones.

Abogado César Quispe Calsín denuncia robo en medio de actividades políticas
Abogado César Quispe Calsín denuncia robo en medio de actividades políticas | Difusión

Delincuentes saquearon la vivienda y el local de campaña del precandidato a diputado por Cooperación Popular, César Quispe Calsín, en la ciudad de Juliaca. El abogado, reconocido por defender a las víctimas de las masacres de 2022 y 2023, denunció que el hecho ocurrió mientras realizaba actividades políticas en la zona sur de Puno. El ataque se registró la tarde del miércoles 4 de marzo.

Según el precandidato, los delincuentes forzaron puertas, rompieron vidrios y sustrajeron electrodomésticos, computadoras, banners y material logístico de la campaña. También indicó que los ladrones dejaron el lugar prácticamente vacío, llevándose incluso banderas y equipos esenciales para su actividad política.

De acuerdo con su versión, los sujetos ingresaron luego de violentar chapas y romper los vidrios de una segunda entrada. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni existen pistas claras sobre su paradero.

Quispe Calsín atribuyó el robo a un posible ataque político. En sus declaraciones, señaló que el objetivo sería debilitar su campaña y frenar sus actividades en la región. "Quieren que no sigamos avanzando", afirmó, aunque no presentó pruebas que respalden sus acusaciones.

Robo a precandidato en Puno

El precandidato señaló directamente a sectores de la derecha política como presuntos responsables del hecho. Aseguró que el robo afectó gravemente la logística de su campaña, ya que sustrajeron equipos informáticos y material impreso indispensables para su participación en el proceso electoral.

En horas de la noche, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para constatar los daños e iniciar las investigaciones. Quispe Calsín indicó que su domicilio no cuenta con cámaras de seguridad, pero que las viviendas aledañas sí disponen de ellas, lo que podría ayudar a identificar a los responsables.

Pese al ataque, el abogado aseguró que continuará con su campaña. "No pararemos, seguiremos hasta recuperar la patria", dijo, al tiempo que pidió celeridad en las investigaciones para identificar a los autores del robo.

