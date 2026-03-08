HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Sociedad

Policía en retiro muere baleado tras resistirse al robo de su camioneta en Villa María del Triunfo

Ataque ocurrió cuando la víctima trasladaba a su hijastro hasta su vivienda. Tras el crimen, familiares solicitaron revisar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Cámaras de seguridad podrían identificar a responsables.
Cámaras de seguridad podrían identificar a responsables. | Foto: SISCOM.TV

Tras ser atacado por delincuentes que intentaron robarle su vehículo en el distrito de Villa María del Triunfo, un miembro retirado de la Policía Nacional del Perú perdió la vida. Cabe destacar que el incidente ocurrió cuando la persona afectada acompañaba a su hijastro hacia su domicilio.

Según los primeros reportes, un automóvil de color rojo interceptó la camioneta plateada en la que se desplazaba la víctima por inmediaciones de la avenida Santa Rosa en dicha jurisdicción. De este vehículo descendieron dos sujetos armados que amenazaron a los ocupantes para obligarlos a bajar.

Afectados contaron a autoridades policiales que todo ocurrió en cuestión de segundos. En medio del forcejeo, uno de los atacantes abrió fuego y le disparó en dos oportunidades debido a que Engracio Torres Toribio habría intentado oponerse al robo del vehículo. Uno de los proyectiles impactó de manera fatal, provocando su muerte en el lugar ante la mirada de su familia.

El hijastro del exefectivo vio a uno de los individuos apuntando con un arma. Al intentar reaccionar, también fue amenazado, por lo que retrocedió para evitar resultar herido. El testigo describió al agresor como un joven alto, de tez morena, que parecía nervioso.

Tras el crimen, agentes de la PNP llegaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes junto a peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público. Como parte de las pesquisas, se solicitó revisar las cámaras de seguridad de una licorería cercana, material que podría ayudar a identificar a los responsables, mientras familiares exigieron justicia.

