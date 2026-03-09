HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Juliaca: identifican a hombre que fue linchado por pobladores tras un asalto

Según las autoridades, el fallecido tenía antecedentes por robo agravado y otros delitos, además afrontó nueve meses de prisión preventiva .

Hechos ocurrieron la noche del último 4 de marzo. Foto: difusión.
Las autoridades identificaron al hombre que murió tras ser atacado por una turba en la urbanización Ciudad de Dios, ciudad de Juliaca , tras un asalto ocurrido la noche del último 4 de marzo. El fallecido, Henry Humberto Calloapaza Calloapaza (33), contaba con un amplio prontuario policial por diversos delitos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Calloapaza y al menos tres cómplices interceptaron a una pareja de comerciantes en el jirón San Juan de Dios con el objetivo de robarles el dinero ganado en la venta del día. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes disparó contra la joven Yaqueelin C.C. (24), quien resultó herida de bala en el abdomen.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos del sector, quienes salieron en defensa de las víctimas. Mientras los otros asaltantes lograron huir, los pobladores capturaron a Calloapaza, desatándose una violenta reacción colectiva.

El sujeto fue golpeado por la multitud y posteriormente incendiaron la motocicleta en la que se desplazaba.

Antecedentes penales

Según fuentes de la Policía, el fallecido tenía un extenso historial delictivo y había sido detenido en reiteradas oportunidades. En su prontuario figuraban delitos como robo agravado, cogoteo, asaltos a pasajeros de transporte interprovincial, robo de vehículos y tenencia ilegal de armas de fuego. Incluso tuvo una carcelería de nueve meses de prisión preventiva, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Las autoridades añadieron que Henry Humberto Calloapaza acostumbraba movilizarse en motocicleta para interceptar a sus víctimas y amenazarlas con armas.

El caso ha generado indignación entre los pobladores de Juliaca, quienes aseguran que el individuo había sido capturado en varias ocasiones, pero continuaba en libertad reincidiendo en actos delictivos.

 

