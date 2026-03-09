HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: denuncian daños estructurales en colegio entregado en 2024

La educación de 80 menores de edad en el distrito de Tambogrande está en riesgo tras la aparición de enormes grietas en la pared de un aula y el hundimiento del suelo.

Directora de institución educativa denunció riesgo estructural. Foto: Pulso Ciudadano.
Directora de institución educativa denunció riesgo estructural. Foto: Pulso Ciudadano.

La comunidad educativa de la institución inicial 1351, ubicada en el distrito de Tambogrande, Piura , denunció que la infraestructura que les fue entregada en 2024 presenta daños estructurales y hundimiento del suelo, lo que pone en riesgo la vida de 80 menores de edad.

María Chuquicusma, directora del colegio ubicado en el asentamiento humano Cerro Santa Cruz, narró que la infraestructura les fue entregada el 13 de diciembre del 2024. "Cuatro meses de entregada la obra presentó unas grietas pequeñas, la municipalidad vino y corrigió, pero ahorita las grietas han aumentado", expuso.

Asimismo, la directora mostró que parte de la pared agrietada del aula se viene cayendo, esto al interior como exterior. Al ingresar al mismo salón también se observó una rajadura que atraviesa el suelo de toda la instalación. "Los niños no pueden estudiar así", aseveró Chuquicusma.

Lluvias agudizaron deterioro

La docente explicó que la problemática se habría agudizado tras el periodo lluvioso vivido durante los meses de enero y febrero.

Por el momento, la educadora señaló que la única respuesta que ha recibido es de la UGEL Tambogrande, que le informó que no podrían iniciar las clases este 16 de marzo por el mal estado de la institución educativa.

Al respecto, Lindaly Santos, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia (Apamafa) del colegio 1351, pidió la presencia de la autoridad distrital, Segundo Meléndez, para dar con una solución inmediata. "Miren como está el colegio, el suelo en las áreas verdes ha cedido", apuntó la representante.

