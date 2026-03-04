Iquitos: sentencian a ciudadano colombiano capturado con accesorios para dragas destinados a la minería ilegal

La sentencia establecida para el ciudadano colombiano son de cinco años de pena privativa de la libertad. | Foto: Difusión

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas dictó sentencia contra Luis Alfredo Riecocha, ciudadano colombiano de 36 años, tras hallarlo responsable del delito de transporte de maquinaria destinada a la minería ilegal. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, logró esta resolución.

La detención del implicado se produjo durante un operativo fluvial conjunto entre la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, realizado entre los ríos Itaya y Nanay, en el distrito de Punchana, en Iquitos, una zona bajo permanente vigilancia por el tránsito de actividades ilícitas. Durante la inspección de la embarcación, las autoridades hallaron herramientas y componentes utilizados para el armado de dragas vinculadas a la extracción aurífera prohibida.

Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía y la rapidez del proceso, el investigado se acogió a la figura de terminación anticipada y reconoció su responsabilidad en el traslado de estas piezas industriales. Este mecanismo permitió que el Poder Judicial resolviera su situación legal en un corto plazo.

En la embarcación se encontraron herramientas y piezas destinadas al armado de dragas para minería ilegal. Foto: Difusión

Dictan condena y advierten daños por minería ilegal

El fallo establece cinco años de pena privativa de libertad; sin embargo, cuatro de ellos quedaron suspendidos bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, se dispuso el pago de 15 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

Las autoridades advirtieron que el uso de este tipo de equipos genera graves daños en los cauces de los ríos amazónicos, fuentes vitales para numerosas comunidades nativas. En ese sentido, informaron que los operativos de control se intensificarán en los próximos meses, debido a que este ilícito suele estar vinculado a redes criminales que operan en zonas fronterizas de Loreto.