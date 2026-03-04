HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     
EN VIVO

🚨 AUDIENCIA EN VIVO | Juez decide HOY si ADRIÁN VILLAR IRÁ a PRISIÓN PREVENTIVA | #las10deldía

Sociedad

Iquitos: sentencian a ciudadano colombiano capturado con accesorios para dragas destinados a la minería ilegal

En menos de 24 horas, la justicia peruana dictó condena contra extranjero interceptado en operativo fluvial entre los ríos Itaya y Nanay.

La sentencia establecida para el ciudadano colombiano son de cinco años de pena privativa de la libertad.
La sentencia establecida para el ciudadano colombiano son de cinco años de pena privativa de la libertad. | Foto: Difusión

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas dictó sentencia contra Luis Alfredo Riecocha, ciudadano colombiano de 36 años, tras hallarlo responsable del delito de transporte de maquinaria destinada a la minería ilegal. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, logró esta resolución.

La detención del implicado se produjo durante un operativo fluvial conjunto entre la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, realizado entre los ríos Itaya y Nanay, en el distrito de Punchana, en Iquitos, una zona bajo permanente vigilancia por el tránsito de actividades ilícitas. Durante la inspección de la embarcación, las autoridades hallaron herramientas y componentes utilizados para el armado de dragas vinculadas a la extracción aurífera prohibida.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hombre queda en UCI tras ser embestido por camioneta en Iquitos y familia denuncia liberación del conductor

lr.pe

Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía y la rapidez del proceso, el investigado se acogió a la figura de terminación anticipada y reconoció su responsabilidad en el traslado de estas piezas industriales. Este mecanismo permitió que el Poder Judicial resolviera su situación legal en un corto plazo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
En la embarcación se encontraron herramientas y piezas destinadas al armado de dragas para minería ilegal. Foto: Difusión

En la embarcación se encontraron herramientas y piezas destinadas al armado de dragas para minería ilegal. Foto: Difusión

Dictan condena y advierten daños por minería ilegal

El fallo establece cinco años de pena privativa de libertad; sin embargo, cuatro de ellos quedaron suspendidos bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, se dispuso el pago de 15 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

Las autoridades advirtieron que el uso de este tipo de equipos genera graves daños en los cauces de los ríos amazónicos, fuentes vitales para numerosas comunidades nativas. En ese sentido, informaron que los operativos de control se intensificarán en los próximos meses, debido a que este ilícito suele estar vinculado a redes criminales que operan en zonas fronterizas de Loreto.

Notas relacionadas
Iquitos: cerca de 130 niños en peligro por jardín inundado y falta de puente ante inicio de clases

Iquitos: cerca de 130 niños en peligro por jardín inundado y falta de puente ante inicio de clases

LEER MÁS
Dictan prisión preventiva para presuntos integrantes de 'Los Malditos de Iquitos' tras asalto a ingeniero

Dictan prisión preventiva para presuntos integrantes de 'Los Malditos de Iquitos' tras asalto a ingeniero

LEER MÁS
Iquitos: padres bloquean carretera y exigen la reconstrucción de colegio

Iquitos: padres bloquean carretera y exigen la reconstrucción de colegio

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comensales vivieron minutos de terror durante balacera en restaurante de Chepén

Iquitos: sentencian a ciudadano colombiano capturado con accesorios para dragas destinados a la minería ilegal

Hallan sin vida a menor tras accidente de moto en Cascas

Sociedad

Comensales vivieron minutos de terror durante balacera en restaurante de Chepén

Hallan sin vida a menor tras accidente de moto en Cascas

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025