Sociedad

Crisis por el gas: empresas de transporte aumentan el precio de sus pasajes en Chiclayo

Las tarifas de los viajes a nivel interurbano e interprovincial de algunas compañías incrementaron entre S/0.50 y S/2. Sin embargo, otro gremio anunció que no incrementará pasajes.

Transportistas de colectivos anunciaron medida a pasajeros. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Transportistas de colectivos anunciaron medida a pasajeros. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Golpe al bolsillo. Este lunes 9 de marzo se conoció que algunas empresas de transporte incrementaron el precio de sus pasajes a nivel interurbano e interprovincial en Chiclayo (Lambayeque). Esto debido a los elevados costos de los combustibles, principalmente del gas licuado de petróleo (GLP) y la gasolina regular. Todo ocurre en el marco de la crisis de gas que golpea al resto del país.

En el terminal Epsel, de donde salen combis y autos colectivos a diversos distritos, la tarifa del viaje de Chiclayo a Oyotún pasó de S/10 a S/12 en las últimas horas. Similar es la situación de las unidades que van de Chiclayo a La Cría (Pátapo), que incrementaron un sol a su pasaje y ahora cobran S/6.

PUEDES VER: Chiclayo: transportistas denuncian especulación en el precio del GLP en grifos

El resto de transportistas que aún no aumentó el pasaje confirmó que están evaluando el escenario.

Escenario interurbano

Mientras esto sucede, en la ciudad de Chiclayo, los autos colectivos que cubren la ruta hospital Almanzor Aguinaga - Mall Aventura/UTP y La Victoria - mercado Modelo pasaron de cobrar 2.50 a 3 soles. Los choferes notificaron del cambio de las tarifas a los usuarios pintando sus parabrisas o colocando carteles en el interior de sus unidades. Como era de esperarse, esto no cayó nada bien a los pasajeros.

Combustibles en Chiclayo

Aunque en Chiclayo todavía no existe desabastecimiento de ningún tipo de combustible, los grifos decidieron aumentar sus precios, lo que ha sido catalogado como un abuso por los hombres del volante. Es así que el galón de GLP dejó de venderse a S/5 y ahora su valor supera los S/10. Por su parte, la gasolina regular cada vez está más cerca de los S/20.

Un comunicado emitido por la Coordinadora Regional de Transporte de Lambayeque llamó la atención este lunes. El pronunciamiento publicado en redes sociales indica que las empresas del gremio no incrementarán sus pasajes "en bien de la economía de los usuarios". Por el contrario, exhortan al Gobierno nacional a frenar la subida de los combustibles.

