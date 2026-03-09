HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tacna: largas colas en planta envasadora por alza del precio del balón de GLP

Ciudadanos señalan que el balón se vende hasta en S/120 en las distribuidoras, por lo que acuden a la envasadora en busca de un precio menor. El costo de los combustibles para vehículos también se incrementó y se reporta escasez.

Tacneños denunciaron excesivo cobro por parte de las distribuidoras de GLP. Foto: Liz Ferrer - La República.
Tacneños denunciaron excesivo cobro por parte de las distribuidoras de GLP. Foto: Liz Ferrer - La República.

El costo del balón de GLP doméstico en Tacna ha pasado de S/55.5 a S/70 en esta semana, debido a la crisis de combustibles que atraviesa el país. El 1 de marzo una deflagración y rotura en el ducto de Camisea , paralizó el suministro de gas natural y gas licuado de petróleo.

Surgas, la única planta envasadora de GLP en Tacna, vendió la mañana del lunes 9 de marzo el balón de 10 kilos a S/52. Debido que el precio es menor que en las distribuidoras, afuera de su local se registró una larga cola de compradores, quienes llevaban hasta 4 balones.

Vale precisar que el precio del balón de gas a domicilio en Tacna varía usualmente entre los S/49 y S/55,50. Surgas suele vender en planta el balón a 49 soles, subiendo ahora su costo en S/3.

Denuncian escasez y encarecimiento de GLP en distribuidoras

Personas en la cola afirmaron a La República que los distribuidores de otras compañías no contestan sus teléfonos y que otros venden los balones entre S/70 y S/120.

Estos altos costos se tuvieron en Tacna por última vez en el 2023, durante el bloqueo de carreteras por las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.

En los grifos los combustibles también tuvieron un alza de hasta S/3 por galón, presentándose escasez en gas licuado de petróleo (GLP) y gasohol premium.

