Tacna: largas colas en planta envasadora por alza del precio del balón de GLP
Ciudadanos señalan que el balón se vende hasta en S/120 en las distribuidoras, por lo que acuden a la envasadora en busca de un precio menor. El costo de los combustibles para vehículos también se incrementó y se reporta escasez.
- Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural
- Mototaxistas duermen en grifos de SJL ante escasez de GLP: “No sabemos si llegará la cisterna"
El costo del balón de GLP doméstico en Tacna ha pasado de S/55.5 a S/70 en esta semana, debido a la crisis de combustibles que atraviesa el país. El 1 de marzo una deflagración y rotura en el ducto de Camisea , paralizó el suministro de gas natural y gas licuado de petróleo.
Surgas, la única planta envasadora de GLP en Tacna, vendió la mañana del lunes 9 de marzo el balón de 10 kilos a S/52. Debido que el precio es menor que en las distribuidoras, afuera de su local se registró una larga cola de compradores, quienes llevaban hasta 4 balones.
TE RECOMENDAMOS
CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Arequipeños hacen filas desde la madrugada por un balón de gas doméstico: hay incremento de precio y temor a escasez
Vale precisar que el precio del balón de gas a domicilio en Tacna varía usualmente entre los S/49 y S/55,50. Surgas suele vender en planta el balón a 49 soles, subiendo ahora su costo en S/3.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Denuncian escasez y encarecimiento de GLP en distribuidoras
Personas en la cola afirmaron a La República que los distribuidores de otras compañías no contestan sus teléfonos y que otros venden los balones entre S/70 y S/120.
Estos altos costos se tuvieron en Tacna por última vez en el 2023, durante el bloqueo de carreteras por las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
En los grifos los combustibles también tuvieron un alza de hasta S/3 por galón, presentándose escasez en gas licuado de petróleo (GLP) y gasohol premium.