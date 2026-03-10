HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chiclayo: asesinan a joven padre en Chongoyape para robar su motocicleta

Cristhian Huancaruna (25) regresaba a su casa tras una jornada de trabajo en la chacra cuando fue atacado por delincuentes . La víctima estaba próxima a celebrar su cumpleaños junto a su familia.

Cuerpo de joven agricultor fue hallado en el sector de Tablazos. Foto: composición LR.
Cuerpo de joven agricultor fue hallado en el sector de Tablazos. Foto: composición LR.

Un nuevo crimen estremece a la región Lambayeque . Un joven padre de familia identificado como Cristhian Jesús Huancaruna Barboza (25) fue asesinado a balazos por delincuentes que luego robaron su motocicleta. El hecho ocurrió en el distrito de Chongoyape, el último lunes 9 de marzo.

La motocicleta era nueva

Según contó su padre, Cristhian había terminado sus labores en su chacra del sector Tablazos alrededor de las 6 p. m., cuando tomó su moto lineal para dirigirse a su domicilio en la ciudad de Chongoyape. Fue en el trayecto que fue interceptado por los ladrones, quien tenían como objetivo arrebatarle el vehículo menor, que la víctima compró solo hace cinco días con sus ahorros.

Hallado sin vida

Luego de varias horas de búsqueda y llamadas a su celular sin respuesta, el cuerpo de Huancaruna Barboza fue hallado cerca del puente Tablazos, en medio de un descampado y con heridas de bala. Se le encontraron todas sus pertenencias (teléfono, billetera y dinero en efectivo), menos su motocicleta. Hasta aquí llegaron sus familiares, quienes se mostraron consternados.

Con la autorización del fiscal de turno, los restos del joven agricultor fueron traslados a la morgue de la ciudad de Chiclayo para que se le realice la necropsia de ley.

Un nuevo cumpleaños estaba cerca

Huancaruna Barboza se alistaba para celebrar su cumpleaños este 14 de marzo junto a su familia. Deja en la orfandad a un niño pequeño y un profundo dolor en sus seres queridos. Por ello, hoy sus parientes piden a la Policía que capturen a los responsables.

