Cusco: dictan prisión preventiva para tres implicados en millonario asalto a minero

Así quedó la camioneta del empresario minero tras el asalto. Foto: Luis Álvarez - La República.

Así quedó la camioneta del empresario minero tras el asalto. Foto: Luis Álvarez - La República.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Wilfredo Pumahuanca Zambrano, Maricruz Quispe Mamani e Inés Quispe Mamani, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Gatilleros del Sur’. Ellos están investigados por el delito de marcaje y reglaje en relación con un millonario asalto ocurrido en el distrito de San Sebastián, en Cusco .

La medida fue dispuesta por el juez Nilton Calderón Tito, dentro de la investigación por el presunto delito de robo agravado contra un empresario dedicado al acopio de material aurífero. El hecho delictivo se registró la noche del 24 de febrero.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

Según las investigaciones policiales, una banda criminal conformada por aproximadamente 12 integrantes interceptó el vehículo de la víctima utilizando dos camionetas. Durante el asalto, perpetrado con armas de fuego, los delincuentes lograron llevarse cerca de 4 millones de soles, 720 mil dólares y alrededor de 60 kilos de oro.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El atraco dejó además dos personas heridas: el conductor de un bus de servicio urbano que se encontraba en la zona y un menor de 15 años que viajaba como pasajero.

Presunta participación de agente PNP en el asalto

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, informó que las investigaciones continúan y que, dentro de las diligencias, se indaga la presunta participación de una policía que laboraría en la región.

La autoridad añadió que el empresario agraviado presentó documentación que sustenta la legalidad del dinero y la compra del oro sustraído, mientras las pesquisas siguen en curso.