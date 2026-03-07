HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ola de calor afectará Lima hasta el 12 de marzo: Senamhi advierte temperaturas superiores a 30ºC

Especialistas del organismo meteorológico informaron que varios distritos de la capital ya acumulan días consecutivos con altos niveles de calor. El fenómeno también favorecerá mayor radiación UV y sensación térmica más elevada durante el día.

Lima Metropolitana enfrenta una nueva ola de calor que eleva las temperaturas diurnas en diversos distritos
Lima Metropolitana enfrenta una nueva ola de calor que eleva las temperaturas diurnas en diversos distritos | Carlos Felix/LR

Lima Metropolitana enfrenta una nueva ola de calor que eleva las temperaturas diurnas en diversos distritos de la capital, incluso en zonas que no suelen alcanzar los valores más altos durante el verano. El fenómeno podría prolongarse hasta el jueves 12 de marzo, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología de la entidad, explicó que esta condición climática ya se registra en varias estaciones meteorológicas de la capital, que acumulan varios días consecutivos con valores elevados. En algunos distritos, los termómetros han llegado a los 33 °C.

Temperatura en Lima supera los 30ºC

De acuerdo con registros del Senamhi, diferentes estaciones meteorológicas de la capital acumulan por días consecutivos bajo condiciones de ola de calor. En Jesús María se registró el quinto día consecutivo con temperaturas elevadas, con 29,9 °C, mientras que La Molina reportó su cuarto día con 31,8 °C.

A estos valores se añaden otros registros recientes en Lima Metropolitana: Carabayllo reportó 31 °C y San Borja llegó a 33 °C, uno de los valores más altos registrados en la capital durante los últimos días.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m. También aconsejó usar sombrilla, vestir prendas de manga larga de algodón, aplicarse protector solar y mantenerse hidratado. Asimismo, sugirió evitar sacar a las mascotas durante las horas de mayor radiación solar para prevenir golpes de calor.

¿Por qué algunos distritos céntricos registran mayor calor?

El especialista explicó que, aunque distritos como Carabayllo o Chosica suelen registrar temperaturas más altas por su ubicación en Lima norte y Lima este, en determinados días del verano algunos distritos céntricos pueden superar esos valores.

Esto ocurre porque zonas como San Borja, San Luis o La Victoria suelen despejarse con mayor rapidez que distritos cercanos al litoral, como San Miguel, lo que permite una mayor exposición al brillo solar durante el día.

Además, en los distritos céntricos existen condiciones que favorecen la acumulación de calor, como la menor circulación de vientos y la mayor concentración de edificaciones, factores que contribuyen a retener la temperatura. En contraste, zonas de Lima norte, como Carabayllo, cuentan con áreas más abiertas, que permiten una mejor ventilación.

Descenso de temperatura tras el 12 de marzo

Rojas indicó que, una vez que finalice este periodo de calor, el ingreso de vientos provenientes del sur podría generar un ligero descenso de las temperaturas y una mayor sensación de frescura en algunos sectores.

Asimismo, recordó que existe una diferencia entre la temperatura del aire y la sensación térmica que perciben las personas. Esta última puede ser entre 2 y 3 °C mayor que la temperatura registrada por las estaciones meteorológicas.

Senamhi emite alerta en la costa y sierra

La entidad meteorológica también emitió un aviso de alerta naranja por el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y la sierra centro y sur del país, vigente entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo.

Durante este periodo se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 34 °C en la costa norte, entre 28 °C y 33 °C en la costa centro y entre 26 °C y 36 °C en la costa sur. En la sierra centro y sur los valores oscilarían entre 20 °C y 32 °C.

Además, el fenómeno favorecerá niveles elevados de radiación ultravioleta y ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Las regiones que podrían verse afectadas por este incremento de temperaturas son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

