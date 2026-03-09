Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

Un reportaje del programa 'Beto a Saber' reveló presuntas acciones de proselitismo político realizadas por efectivos policiales de la unidad operativa 'Kallpas'. Los implicados habrían difundido mensajes en redes sociales a favor del candidato a diputado por Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, quien a la vez es congresista por Cusco .

Tras la difusión del informe televisivo, la Fiscalía Provincial Adjunta del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Cusco inició una investigación preliminar contra los agentes implicados, esto para determinar si incurrieron en el presunto delito de peculado de uso.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SUBE EN ENCUESTAS Y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA BAJA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El fiscal Vladimir Tintaya está a cargo de las diligencias que buscan esclarecer si los policías utilizaron recursos institucionales o equipos de la unidad para realizar publicaciones y coordinar mensajes de respaldo al candidato, quien postula a la Cámara de Diputados y a la primera vicepresidencia en la plancha de César Acuña , líder de APP.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El inicio de las investigaciones también fue confirmado por el presidente de la Junta de Fiscales del Cusco, Manuel Mayorga, quien evitó brindar mayores detalles sobre el caso.

Inspectoría de la PNP realiza investigación administrativa

En el reportaje se difundió un mensaje de WhatsApp enviado desde un teléfono de la unidad “Kallpas” que decía: “Comenten, por favor, servicio con el nombre del Dr. Alejandro Soto, por todo el apoyo y cariño hacia la unidad de parte de ellos”. Las capturas también mostrarían comentarios de suboficiales respaldando abiertamente la candidatura del postulante de APP .

Sobre el caso, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, señaló que el comando policial tomó conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación y rechazó cualquier vínculo institucional con actos de proselitismo político.

“Debo descartar tajante y categóricamente que el comando policial esté involucrado. Nosotros somos ajenos a estos acontecimientos; en todo caso, serían hechos completamente aislados”, manifestó la autoridad policial.

Asimismo, informó que la Inspectoría General de la Policía asumió la investigación administrativa y que ya se dispuso la inmovilización de los teléfonos celulares en la base de la unidad “Kallpas”. De manera preliminar, se estima que entre seis y siete efectivos podrían estar involucrados.

Velásquez recordó que la Policía Nacional es una institución apolítica y que sus integrantes tienen prohibido realizar actos de proselitismo durante procesos electorales.