Delincuente sustrae arma de fuego a coronel PNP en su vivienda en Chiclayo

El hecho ocurrió en la Villa Policial de la urb. Santa Victoria. | Foto: Emmanuel Moreno / URPI-LR

El hecho ocurrió en la Villa Policial de la urb. Santa Victoria. | Foto: Emmanuel Moreno / URPI-LR

Ni los efectivos policiales se salvan de la delincuencia en Lambayeque. En las últimas horas, un individuo sustrajo el arma de reglamento del coronel PNP César Díaz Jáuregui, exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo, tras ingresar a su vivienda aprovechando su ausencia.

Robo en la Villa Policial

Según se conoció, Díaz Jáuregui salió la noche del lunes 2 de marzo de su domicilio, ubicado en la Villa Policial de la urbanización Santa Victoria, en Chiclayo, junto a su familia. Durante ese tiempo, el intruso accedió al inmueble y se llevó zapatillas, prendas de vestir y otros bienes de valor del oficial. Además, se apoderó de la pistola institucional asignada por el Estado.

TE RECOMENDAMOS ¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

Tras cometer el hurto, el desconocido se retiró del lugar. El hecho genera preocupación, ya que ocurrió en una zona que, en teoría, cuenta con mayor resguardo por albergar las residencias de oficiales de alto rango de la Región Policial Lambayeque, entre ellos el general PNP Luis Bolaños Melgarejo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Buscan al delincuente

En declaraciones ofrecidas el miércoles 4 de marzo, el actual jefe de la Divincri Chiclayo, coronel PNP Luis Revilla, señaló que los agentes especializados realizan las diligencias correspondientes con apoyo de las imágenes de videovigilancia proporcionadas por vecinos del sector. Se espera que en el más breve plazo se concrete la captura del presunto autor y la recuperación del arma sustraída.