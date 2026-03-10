HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Más de 100 efectivos policiales fueron capacitados sobre protocolo de flagrancia y el crimen organizado

Cecilia León Velásquez, presidenta del comité , destacó la importancia de trabajar en conjunto contra la delincuencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La capacitación se enfoca en un manejo eficaz de casos penales en flagrancia.

Magistrados especializados de la Corte de La Libertad guiaron las ponencias. Fuente: Difusión.
El Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de La Libertad, liderado por la doctora Cecilia Milagros León Velásquez, capacitó a alrededor de 120 efectivos policiales de la región, con la finalidad de dotarlos de herramientas legales para mejorar sus capacidades de respuesta en casos de delitos flagrantes.

La titular de la Corte de La Libertad y presidenta de este comité, Cecilia León, expresó que se organizó esta capacitación ante la necesidad de trabajar en conjunto para hacerle frente a la criminalidad y la delincuencia, y para actualizar y fortalecer las capacidades de los operadores de la Policía Nacional del Perú en los procesos penales en flagrancia.

Este evento es un primer acercamiento con la PNP, y se concretó ante la necesidad de fortalecer las competencias en el manejo eficiente de los casos flagrantes, promoviendo una respuesta rápida y coordinada contra la delincuencia. Como parte de las entidades vinculadas al servicio de justicia, tenemos que trabajar en conjunto para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, y garantizar seguridad a la ciudadanía liberteña”, remarcó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, agradeció el apoyo y la disposición de la Corte de La Libertad para contribuir con la actualización de conocimientos de los policías de la región, para así garantizar un mejor desarrollo de su función al servicio de la población.

Esta capacitación refuerza el actuar de la Policía frente a un hecho delictivo. Nosotros sabemos que somos la primera respuesta y que la ciudadanía espera que podamos recopilar la información necesaria para que los infractores reciban la sanción que se merece, y proporcionar seguridad. De nosotros depende que las pruebas recabadas lleguen en perfectas condiciones para un juicio justo y el restablecimiento de los derechos de los agraviados”, indicó el general Moreno Panta.

Durante tres días, los operadores de la Policía Nacional del Perú participaron activamente en las ponencias realizadas por los magistrados especializados penales de la Corte de La Libertad, Robert Mendieta Narro, Irene Cruzado Zapata y Julio Neyra Barrantes, quienes abordaron temas como el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades Flagrancia Delictiva, conforme al Decreto Supremo Nº 026-2025-JUS, la redacción de actas policiales y sus implicancias en el proceso penal, y la Ley Nº30077 contra el crimen organizado y sus modificatorias.

