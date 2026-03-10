Alineaciones Real Madrid versus Manchester City: posibles formaciones del partido de Champions League
Real Madrid llega al inicio de la serie contra el Manchester City con 7 bajas por lesión. Arbeloa tendrá que hacer varios cambios frente al equipo de Guardiola.
Los partidos entre Real Madrid y Manchester City se están convirtiendo en un clásico moderno del fútbol europeo. Españoles e ingleses cuentan las horas para volver a enfrentarse en los octavos de final de la Champions League en el mítico Santiago Bernabéu.
A pesar de la expectativa presente en todo el mundo por ver a estos gigantes, hay varias figuras que no podrán decir presente en el arranque de la serie. Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham son algunos que se perderán este cotejo.
Real Madrid - Manchester City: alineaciones probables
El entrenador Álvaro Arbeloa llega muy cuestionado por el rendimiento de sus dirigidos en el torneo local. Por si fuera poco, tendrá que afrontar la ida de la Champions League con siete bajas por lesión (David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé, Éder Militão y Rodrygo).
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior.
- Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Cherki, Foden; Haaland, Semenyo.
¿Cuándo juegan Real Madrid - Manchester City?
El primer partido entre merengues y ciudadanos tendrá lugar este miércoles 11 de marzo a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).
¿Cuándo es la vuelta entre Real Madrid - Manchester City?
La vuelta entre Real Madrid - Manchester City se disputará el martes 17 de marzo. El vencedor de este duelo avanzará a cuartos de final de la Champions League.
Real Madrid - Manchester City: últimos partidos
Así quedaron los últimos enfrentamientos entre Madrid y City; el equipo de Pep Guardiola solo ganó 1 de estos compromisos.
- Real Madrid 1-2 Manchester City | Champions League 2025-26 (fase liga)
- Real Madrid 3-1 Manchester City | Champions League 2024-25 (octavos de final)
- Manchester City 2-3 Real Madrid | Champions League 2024-25 (octavos de final)
- Manchester City 1-1 Real Madrid | Champions League 2023-24 (cuartos de final)
- Real Madrid 3-3 Manchester City | Champions League 2023-24 (cuartos de final).