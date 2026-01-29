¿Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026? Todo lo que necesitas saber para votar

Más de 27 millones de peruanos asistirán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes del Perú. Foto: Composición/LR

Más de 27 millones de peruanos asistirán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes del Perú.

Más de 27 millones de peruanos estarán habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al próximo presidente de la República, a los congresistas de las cámaras de Senadores y Diputados, así como a los representantes del Parlamento Andino. La jornada electoral se realizará el domingo 12 de abril en los distintos locales de votación asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con la finalidad de garantizar que millones de peruanos puedan emitir su voto, la ONPE estableció un horario para la jornada electoral. Los ciudadanos podrán acudir a sus locales de votación desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. el día de las elecciones.

De igual manera, los peruanos que se encuentren en el extranjero podrán acercarse a las oficinas consulares habilitadas en los países en los que residen, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Los ciudadanos deberán acudir el día de la elección con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, ya sea en su versión azul o DNI electrónico. Cabe precisar que la normativa electoral prohíbe votar con el documento de identidad vencido debido a que la vigencia del DNI es un requisito indispensable para la identificación de las personas.

¿Puedo votar luego del horario establecido?

De acuerdo con las autoridades electorales, si un ciudadano ingresa al local de votación antes de las 5 de la tarde y permanece adentro luego de haberse cerrado las puertas, sí puede votar y elegir a los representantes que mejor considere.

Sin embargo, si se cierran las puertas de la sede de votación y el elector no se encuentra en sus inmediaciones, el ciudadano no podrá votar y deberá pagar la multa establecida.