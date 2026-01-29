HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Elecciones 2026: El polémico historial de Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

¿Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026? Todo lo que necesitas saber para votar

En las Elecciones Generales 2026 en el Perú, los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República, a los senadores y diputados del Congreso bicameral y a los miembros del Parlamento Andino.

Más de 27 millones de peruanos asistirán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes del Perú. Foto: Composición/LR
Más de 27 millones de peruanos asistirán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes del Perú. Foto: Composición/LR

Más de 27 millones de peruanos estarán habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al próximo presidente de la República, a los congresistas de las cámaras de Senadores y Diputados, así como a los representantes del Parlamento Andino. La jornada electoral se realizará el domingo 12 de abril en los distintos locales de votación asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con la finalidad de garantizar que millones de peruanos puedan emitir su voto, la ONPE estableció un horario para la jornada electoral. Los ciudadanos podrán acudir a sus locales de votación desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. el día de las elecciones.

PUEDES VER: ¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026 y qué dice la ONPE?

De igual manera, los peruanos que se encuentren en el extranjero podrán acercarse a las oficinas consulares habilitadas en los países en los que residen, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los ciudadanos deberán acudir el día de la elección con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, ya sea en su versión azul o DNI electrónico. Cabe precisar que la normativa electoral prohíbe votar con el documento de identidad vencido debido a que la vigencia del DNI es un requisito indispensable para la identificación de las personas.

PUEDES VER: ¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

¿Puedo votar luego del horario establecido?

De acuerdo con las autoridades electorales, si un ciudadano ingresa al local de votación antes de las 5 de la tarde y permanece adentro luego de haberse cerrado las puertas, sí puede votar y elegir a los representantes que mejor considere.

Sin embargo, si se cierran las puertas de la sede de votación y el elector no se encuentra en sus inmediaciones, el ciudadano no podrá votar y deberá pagar la multa establecida.

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026 y qué dice la ONPE?

EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

Mientras Oxenford anuncia derrota de Keiko, Cornejo ve a López-Chau como el "único que ha levantado cabeza" dentro de la izquierda

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"

Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

