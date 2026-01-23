HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Congresista Málaga promueve censura contra José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Conductores reincidentes que circulen con dos personas en moto podrían perder su licencia y ser multados con el doble del monto original, según MTC

La disposición no prevé excepciones para adultos en la misma moto, aunque se evalúan casos específicos. Las motos eléctricas se verificarán en los controles.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado sanciones económicas y administrativas contra infractores, que pueden incluir la pérdida de la licencia.
La Policía Nacional del Perú ha iniciado sanciones económicas y administrativas contra infractores, que pueden incluir la pérdida de la licencia. | Foto: Clinton Medina/La República

La norma que prohíbe a dos personas adultas circular en una misma moto en zonas declaradas en estado de emergencia ya se encuentra en plena etapa de fiscalización. La medida forma parte de una modificación al Reglamento Nacional de Tránsito y se aplica en Lima Metropolitana y el Callao, bajo supervisión de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC y entró en vigencia a mediados de enero. Tras una fase inicial de difusión y sensibilización, las autoridades iniciaron la imposición de sanciones económicas y administrativas, las cuales se incrementan en caso de reincidencia, incluyendo la posible suspensión de la licencia de conducir.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

lr.pe

Dos personas en una moto será calificada como una falta 'muy grave'

La normativa señala que circular con dos personas adultas a bordo de una moto constituye una infracción muy grave cuando se comete dentro de zonas bajo estado de emergencia. Esta falta está tipificada como M-41 y se aplica a vehículos menores de las categorías L1 y L3, según el Reglamento Nacional de Tránsito actualizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En una primera intervención, el conductor sancionado debe pagar una multa de S/ 660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria vigente en 2026, equivalente a S/5.500. Además, se le asignan 50 puntos en su récord de conductor. Si la falta se repite, la sanción económica se eleva a S/ 1.320, se suman 60 puntos adicionales y se activa la posibilidad de suspensión de la licencia por acumulación de puntaje.

La PNP precisó que la papeleta se impone al conductor intervenido, aunque el propietario del vehículo también asume responsabilidad solidaria. La aplicación de estas sanciones se mantiene mientras esté vigente el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.

PUEDES VER: Tránsito cambia en la av. Javier Prado: desde este 26 de enero habrá desvíos por obras de vía rápida en La Molina

lr.pe

Operativos continuarán en las calles de Lima y Callao

El Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC establece que la fiscalización corresponde a la Policía de Tránsito, la cual despliega operativos permanentes e inopinados en distintos puntos de Lima norte, sur, centro y este. Las intervenciones se realizan en diversos horarios y forman parte de un esquema descentralizado de control vial.

La norma no contempla excepciones explícitas para adultos que se desplacen juntos en una moto. No obstante, la PNP ha señalado que evalúa casos puntuales bajo criterios operativos, como el traslado de menores de edad debidamente identificados, siempre dentro del marco del reglamento vigente.

Asimismo, se ha precisado que la mayoría de motos eléctricas no se encuentra comprendida en esta prohibición debido a su clasificación técnica, aunque siguen sujetas a verificación durante los controles. Los operativos continuarán desarrollándose mientras dure la medida excepcional, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito establecidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Multas por ir dos personas en moto: estas serían las excepciones, según la PNP

Multas por ir dos personas en moto: estas serían las excepciones, según la PNP

LEER MÁS
Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

LEER MÁS
Desde el 21 de enero rigen multas de hasta S/1.320 por circular dos personas en motocicleta

Desde el 21 de enero rigen multas de hasta S/1.320 por circular dos personas en motocicleta

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

Sociedad

PNP pide modificar norma de 'dos en moto' para que cualquier agente pueda imponer multas

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Puno: asesinan a taxista frente al cementerio del distrito de Caracoto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025