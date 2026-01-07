Un caso de presunto maltrato animal generó indignación entre vecinos del Cercado de Lima, luego de que una perrita de raza pitbull fuera encontrada amarrada a un poste durante más de 10 horas, expuesta al sol y a la intemperie, sin acceso a agua ni alimentos. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria y fue alertado por un vecino de la zona, quien dio aviso a las autoridades tras notar el estado del animal.

Tras la denuncia, personal de la Unidad Canina de la Municipalidad de Magdalena del Mar, con apoyo de efectivos de la Compañía de Bomberos del mismo distrito, se desplazó hasta el lugar para atender la emergencia. Al llegar, confirmaron que la perrita se encontraba fuertemente sujeta a un poste mediante una cadena, lo que dificultó su liberación.

Perrita es liberado por agentes municipales

Debido a la firmeza del amarre, los efectivos tuvieron que romper la cadena para poder rescatarla. Según se informó, durante el procedimiento el animal se mostró dócil y no representó ningún peligro. “Con el adiestrador el animal ha estado jugando en todo momento y han tenido que distraerla para liberarla porque ha estado bien amarrada”, señalaron los rescatistas, destacando el comportamiento inofensivo del can pese a las condiciones adversas a las que estuvo expuesto.

Al momento de ser evaluada, el can presentaba claros signos de deshidratación, producto de haber permanecido varias horas bajo el sol sin protección ni cuidados básicos. Tras ser liberada, fue trasladada a una veterinaria cercana, donde recibió atención médica para estabilizarla y descartar complicaciones mayores en su estado de salud.

Esperan ponerla en adopción tras maltrato

Las autoridades indicaron que, una vez concluido el proceso de recuperación y evaluación veterinaria, se espera que el animal sea puesto en adopción responsable, con el objetivo de que pueda encontrar un hogar adecuado donde reciba los cuidados y el trato que merece.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que dejó amarrada a la mascota en la vía pública, así como los motivos que habrían llevado a cometer este acto.

