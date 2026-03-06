HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Sociedad

Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Pese a la presencia de niños en el lugar, los delincuentes amenazaron con un arma de fuego a la empresaria, para luego arrebatarle el dinero fuera de su casa en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Asalto fue grabado por cámaras de seguridad. Foto: difusión.
Asalto fue grabado por cámaras de seguridad. Foto: difusión.

Cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a una comerciante cuando llegaba a su domicilio en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la región de Piura y le arrebataron 20 mil soles.

Los asaltantes amenazaron a la mujer con un arma de fuego pese a la presencia de menores de edad en el lugar, quienes huyeron despavoridos ante los gritos de los delincuentes. 

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

lr.pe

El crimen se produjo pasada la 7 p.m. del jueves 5 de marzo, cuando una comerciante mayorista de pollo llegaba a su vivienda ubicada en el sector 7 del asentamiento humano Nueva Esperanza con las ganancias del día.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando cuatro sujetos en dos motocicletas, de colores rojo y blanco, negro y blanco y sin placa, se detuvieron frente a la casa y descendieron rápidamente para retener a la comerciante quien estaba por bajar de su vehículo, una camioneta de color rojo.

Hecho quedó registrado en cámaras

"Abre la puerta, abre la puerta", se escucha gritar a uno de los sujetos. Luego de ello suena un disparo. Cabe señalar que todo esto ocurrió en menos de un minuto. Tras lograr su cometido, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

La División de Investigación Criminal (Divincri) tiene a cargo la investigación. La Policía sospecha que la comerciante habría sido víctima de marcaje.

Asimismo, trascendió que se habría logrado la identificación de dos de los sujetos que participaron en el ataque. El rostro de uno de los implicados se pudo observar con claridad a través del vídeo de las cámaras de seguridad ya que no portaba ninguna prenda que le tapase la cara.

Notas relacionadas
Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana y autoridades electorales firman acta de compromiso para difusión de programa “Justicia Electoral”

Presidente de la Corte de Sullana y autoridades electorales firman acta de compromiso para difusión de programa “Justicia Electoral”

LEER MÁS
Estudiantes de derecho del programa Secigra se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Sullana

Estudiantes de derecho del programa Secigra se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Sullana

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Sociedad

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Chiclayo: transportistas denuncian especulación en el precio del GLP en grifos

Temblor en Perú HOY, 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

¿Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones 2026?

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025