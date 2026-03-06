Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a una comerciante cuando llegaba a su domicilio en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la región de Piura y le arrebataron 20 mil soles.

Los asaltantes amenazaron a la mujer con un arma de fuego pese a la presencia de menores de edad en el lugar, quienes huyeron despavoridos ante los gritos de los delincuentes.

El crimen se produjo pasada la 7 p.m. del jueves 5 de marzo, cuando una comerciante mayorista de pollo llegaba a su vivienda ubicada en el sector 7 del asentamiento humano Nueva Esperanza con las ganancias del día.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando cuatro sujetos en dos motocicletas, de colores rojo y blanco, negro y blanco y sin placa, se detuvieron frente a la casa y descendieron rápidamente para retener a la comerciante quien estaba por bajar de su vehículo, una camioneta de color rojo.

Hecho quedó registrado en cámaras

"Abre la puerta, abre la puerta", se escucha gritar a uno de los sujetos. Luego de ello suena un disparo. Cabe señalar que todo esto ocurrió en menos de un minuto. Tras lograr su cometido, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

La División de Investigación Criminal (Divincri) tiene a cargo la investigación. La Policía sospecha que la comerciante habría sido víctima de marcaje.

Asimismo, trascendió que se habría logrado la identificación de dos de los sujetos que participaron en el ataque. El rostro de uno de los implicados se pudo observar con claridad a través del vídeo de las cámaras de seguridad ya que no portaba ninguna prenda que le tapase la cara.