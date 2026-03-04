HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Estudiantes de derecho del programa Secigra se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Sullana

Cinco jóvenes universitarias de Derecho participarán en la inducción sobre modelos de oralidad y procesos para menores infractores, a cargo de jueces y juezas especializados.

Las prácticas profesionales se llevarán a cabo en diferentes juzgados de Sullana. Fuente: Difusión.
Las prácticas profesionales se llevarán a cabo en diferentes juzgados de Sullana. Fuente: Difusión.

Con las palabras de bienvenida por parte del presidente de la Corte de Sullana Yone Pedro Li Córdova se dio inicio al Programa del Servicio Civil de Graduados (SECIGRA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que contará con la participación de cinco jóvenes universitarias de la carrera de Derecho de las universidades “César Vallejo”, UPAO, UTP y Universidad Nacional de Piura.

La inducción estuvo a cargo de jueza del Segundo Juzgado Civil Ana Libia Jiménez Pineda que abordó el modelo de oralidad que asegura el cumplimiento efectivo de los principios que rigen el proceso civil. El juez Anthony Ramírez Macalupú que se refirió a los procesos a menores infractores de acuerdo al Código de Responsabilidad Penal y otros temas relacionados a divorcio, separación, tenencia, etc.

La jueza penal Rosa Cristina Peñaloza Marigorda explicó sobre los plazos de investigación preparatoria, las medidas coercitivas reales y personales y la constitución de los sujetos procesales. Mientras el servidor ingeniero Paul Gael Hidalgo Castro que les explicó sobre el Sistema Integrado Judicial. Dos de las secigristas prestarán sus prácticas profesionales en los órganos jurisdiccionales del Módulo Penal de Sullana; una en el Primer Juzgado de Familia y las otras dos restantes en el Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana.

