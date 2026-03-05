Adulta mayor falleció al intentar cruzar la calle al mismo tiempo que el camión | Almendra Ruesta | Composición LR

Una mujer de 65 años perdió la vida la tarde de este miércoles 4 de marzo tras ser atropellada por un camión recolector de basura perteneciente a la Municipalidad Provincial de Piura. El trágico hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Progreso y Junín, en el distrito de Castilla, cuando la víctima intentaba cruzar la pista.

La fallecida fue identificada como María Magdalena Pardo Zapata, madre de familia que regresaba de su jornada laboral en el terminal pesquero del mercado Las Capullanas. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el conductor de la unidad de limpieza no habría logrado advertir su presencia en la vía, lo que desencadenó el fatal desenlace.

Madre de familia murió atropellada por camión de basura

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que la mujer intentó movilizarse cuando el camión recolector ya se encontraba avanzando. Pardo Zapata utilizaba un bastón para desplazarse, lo que habría limitado su rapidez al momento de atravesar la vía, pese a que el camión avanzaba, aparentemente, a baja velocidad.

Las imágenes mostraron que el auto se detuvo casi de inmediato y los trabajadores bajaron inmediatamente para revisar lo sucedido; sin embargo, la mujer falleció en el lugar.

Tras conocerse el hecho, la Municipalidad Provincial de Piura emitió un comunicado en el que expresó su postura frente a lo ocurrido y anunció medidas de apoyo para los familiares de la víctima. “Brindaremos soporte económico a la familia, además de la cobertura correspondiente que otorga el seguro”, señaló la comuna en su pronunciamiento.

Asimismo, la institución indicó que colaborará con las autoridades durante el proceso. “Estamos otorgando todas las facilidades para que la justicia continúe con las investigaciones del caso”, agregaron.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Piura.

Compañeros de trabajo le rinden homenaje en terminal pesquero

La noticia del fallecimiento de María Magdalena Pardo Zapata generó conmoción entre quienes trabajaban con ella dentro del mercado Las Capullanas. Sus compañeros decidieron rendirle un homenaje instalando un altar dentro del establecimiento comercial como despedida. En el lugar colocaron flores y otros objetos simbólicos en memoria de la trabajadora.

Pardo Zapata se desempeñaba lavando las jabas utilizadas para transportar pescado dentro del recinto, labor que realizaba diariamente antes de emprender el camino de regreso a casa.

