HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 5 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

La mujer de 65 años regresaba de realizar sus labores en el terminal pesquero de la región cuando ocurrió el fatal accidente.

Adulta mayor falleció al intentar cruzar la calle al mismo tiempo que el camión
Adulta mayor falleció al intentar cruzar la calle al mismo tiempo que el camión | Almendra Ruesta | Composición LR

Una mujer de 65 años perdió la vida la tarde de este miércoles 4 de marzo tras ser atropellada por un camión recolector de basura perteneciente a la Municipalidad Provincial de Piura. El trágico hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Progreso y Junín, en el distrito de Castilla, cuando la víctima intentaba cruzar la pista.

La fallecida fue identificada como María Magdalena Pardo Zapata, madre de familia que regresaba de su jornada laboral en el terminal pesquero del mercado Las Capullanas. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el conductor de la unidad de limpieza no habría logrado advertir su presencia en la vía, lo que desencadenó el fatal desenlace.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Juliaca: joven muere atropellado por conductor que se dio a la fuga

lr.pe

Madre de familia murió atropellada por camión de basura

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que la mujer intentó movilizarse cuando el camión recolector ya se encontraba avanzando. Pardo Zapata utilizaba un bastón para desplazarse, lo que habría limitado su rapidez al momento de atravesar la vía, pese a que el camión avanzaba, aparentemente, a baja velocidad.

Las imágenes mostraron que el auto se detuvo casi de inmediato y los trabajadores bajaron inmediatamente para revisar lo sucedido; sin embargo, la mujer falleció en el lugar.

Tras conocerse el hecho, la Municipalidad Provincial de Piura emitió un comunicado en el que expresó su postura frente a lo ocurrido y anunció medidas de apoyo para los familiares de la víctima. “Brindaremos soporte económico a la familia, además de la cobertura correspondiente que otorga el seguro”, señaló la comuna en su pronunciamiento.

Asimismo, la institución indicó que colaborará con las autoridades durante el proceso. “Estamos otorgando todas las facilidades para que la justicia continúe con las investigaciones del caso”, agregaron.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Piura.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Piura.

PUEDES VER: Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

lr.pe

Compañeros de trabajo le rinden homenaje en terminal pesquero

La noticia del fallecimiento de María Magdalena Pardo Zapata generó conmoción entre quienes trabajaban con ella dentro del mercado Las Capullanas. Sus compañeros decidieron rendirle un homenaje instalando un altar dentro del establecimiento comercial como despedida. En el lugar colocaron flores y otros objetos simbólicos en memoria de la trabajadora.

Pardo Zapata se desempeñaba lavando las jabas utilizadas para transportar pescado dentro del recinto, labor que realizaba diariamente antes de emprender el camino de regreso a casa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hermano de Lizeth Marzano sobre apelación de Adrián Villar por prisión preventiva: "La defensa planteó argumentos inverosímiles"

Hermano de Lizeth Marzano sobre apelación de Adrián Villar por prisión preventiva: "La defensa planteó argumentos inverosímiles"

LEER MÁS
Defensa de Adrián Villar apelará prisión preventiva y califica de 'ilógica' la decisión judicial por arraigo domiciliario

Defensa de Adrián Villar apelará prisión preventiva y califica de 'ilógica' la decisión judicial por arraigo domiciliario

LEER MÁS
Juliaca: joven muere atropellado por conductor que se dio a la fuga

Juliaca: joven muere atropellado por conductor que se dio a la fuga

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso EN VIVO: ministro de Energía y Minas responde por la crisis del gas GNV

Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

EE. UU. advierte que está listo para lanzar “ofensiva” contra carteles si los gobiernos de Latinoamérica no actúan

Sociedad

Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: ministro de Energía y Minas responde por la crisis del gas GNV

Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

SAC aún no elige a delegado que liderará investigación contra Dina Boluarte por caso Cirugías

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025