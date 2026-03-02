HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tacna: capturan a presunto integrante de banda que asaltaba a menores y estudiantes

Uno de los sospechosos fue detenido tras una serie de robos en la avenida Bolognesi. La Policía le incautó una moto, un arma de réplica y 11 celulares robados en una sola noche. Su cómplice logró huir.

Detenido fue conducido a la sede de la Divincri. Foto: Liz Ferrer - La República.
Detenido fue conducido a la sede de la Divincri. Foto: Liz Ferrer - La República.

La noche del último domingo 1 de marzo, la Policía detuvo en Tacna a uno de los miembros de una banda dedicada al asalto mano armada, para lo cual se movilizaban en una motocicleta.  En poder del detenido se halló un arma de réplica y once teléfonos celulares.

El general PNP Helber Víctor Luna Velarde, jefe de la Región Policial en Tacna, informó que aquella noche, seis personas fueron asaltadas en la avenida Bolognesi. Primero tres menores de edad, luego una mujer y por último una pareja. A todos les robaron sus celulares.

El detenido fue identificado como Rodrigo Reynaldo llatasi Quispe (24), a quien se le incautó una motocicleta, un arma de réplica y 11 celulares. Junto a él había otra persona que logró huir.

Víctimas de robos deben acercarse a celulares

El jefe de la PNP pidió a los ciudadanos que hayan sido víctimas de saltos este año acercarse al departamento de investigación criminal para verificar si alguno de los celulares hallados es suyo.

El robo agravado tiene una pena de hasta 12 años de cárcel, pero la condena podría ser mayor si se confirma el uso de vehículos como motocicletas.

