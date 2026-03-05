Presidente de la Corte de Sullana y autoridades electorales firman acta de compromiso para difusión de programa “Justicia Electoral”

Con la finalidad de dar a conocer la labor que realizan los entes electorales, antes y durante el proceso de elecciones generales, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que se pondrá a disposición de las autoridades electorales el segmento “Justicia Electoral”, en el que se brindará información sobre la cédula, mecanismos de fiscalización, y cómo pueden sufragar la ciudadanía.

El anuncio, lo realizó la autoridad judicial, tras la firma del acta de compromiso con el presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla y del jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), David Espinoza Acosta, quienes felicitaron la iniciativa del Titular de la Corte de Sullana, que permitirá que los electores emitan un voto informado.

Se destaca la labor de los entes electorales y educando a la ciudadanía en el proceso electoral. Fuente: Difusión.

Li Córdova, precisó que la difusión de la información de carácter electoral se realiza en su condición de Oficial de Integridad Electoral, y con ello se busca promover la transparencia, neutralidad y el acceso de información electoral para elegir al presidente de la República, Senadores, Diputados y representantes al Parlamento Andino.

Asimismo, agregó que, a partir de la próxima semana, y previa coordinación con los voceros designados por cada ente electoral, se empezará con la emisión de la secuencia “Justicia Electoral”, que se incluirá dentro de la emisión del noticiero “Informativo Judicial”, que se emite los viernes de cada semana a las 12:30p.m. a través de las redes sociales de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Del mismo modo, se incluirá entrevistas en el Programa “Perfiles de la Justicia”, que se emite los miércoles a las 08:00 p.m., y en el que los voceros darán a conocer los avances del proceso e información de relevancia electoral.

Cabe precisar que, con la implementación de esta iniciativa, la Corte de Sullana, se convierte en pionera, en la emisión de contenidos educativos, en el marco del proceso electoral, teniendo en cuenta que se informará a la ciudadanía sobre la labor de cada organismo electoral.