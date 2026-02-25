HOYSuscripcion LR Focus

Inscripción para el examen de admisión UNMSM 2026-II finaliza este 26 de febrero: cómo completar el registro correctamente

La Decana de América ofrecerá para este nuevo año 81 carreras profesionales que se distribuyen en 20 facultades. La prueba de ingreso se realizará los dias 7, 8, 14 y 15 de marzo.

Inscripción para el examen de admisión de la UNMSM culmina el 26 de febrero.
Inscripción para el examen de admisión de la UNMSM culmina el 26 de febrero. | Foto: composición LR/ UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará en marzo su próximo examen de admisión correspondiente al año 2026-I. Los postulantes que no lograron completar su registro en las fechas previas tienen la oportunidad de inscribirse en la etapa de rezagados hasta el 26 de febrero.

La inscripción se realiza de forma virtual a través de la plataforma oficial de admisión y requiere cumplir una serie de pasos en orden para evitar observaciones o errores en el sistema.

PUEDES VER: Estudiantes de la UNMSM ganan oro en hackathon con diseño de bacteria que descontamina aguas con plomo

lr.pe

Inscripción al examen de admisión UNMSM 2026: pasos y pagos

  • Para iniciar el trámite, los interesados deben adquirir el reglamento de admisión con un pago de S/70.00 (código 9516), que puede efectuarse en el Banco de la Nación o mediante Págalo.pe.
  • El pago y los datos personales se registran en la web admision.unmsm.edu.pe, donde el sistema envía al correo electrónico un enlace para descargar el documento.
  • Después, corresponde realizar el depósito del derecho de inscripción al Examen General. El monto es de S/450 (código 9507) para egresados de colegios públicos y de S/850 (código 9508) para egresados de colegios privados. En modalidades como titulados, graduados o traslados, los costos varían y se encuentran detallados en el anexo 12 del Reglamento de Admisión vigente.
  • Una vez efectuados los pagos, el postulante debe ingresar los comprobantes y completar su información personal en la plataforma. Al finalizar, el sistema genera un código de postulante de 6 dígitos.

Es importante considerar que, tras cada pago, se debe esperar 6 horas antes de continuar con el siguiente paso del registro.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Cuándo es el examen de admisión de San Marcos?

El examen de admisión de la UNMSM se aplicará los días:

Sábado 7 de marzo de 2026

  • Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
  • Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo de 2026

  • Área B: Ciencias Básicas
  • Área C: Ingeniería
  • Examen especial: todas las áreas

Sábado 14 de marzo de 2026

  • Área A: Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026

  • Escuela Profesional de Medicina Humana

El Examen General consta de 100 preguntas de opción múltiple y tiene una duración de 3 horas. Incluye una sección actitudinal, una de habilidades —con comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático— y una de conocimientos, según el área académica elegida.

El examen de admisión se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de marzo. Foto: Andina

El examen de admisión se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de marzo. Foto: Andina

¿Cuántas carreras y vacantes disponibles hay en la UNMSM?

La universidad ofrece 81 carreras profesionales, entre ellas nuevas especialidades como Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Inteligencia Artificial. En cuanto a vacantes, Medicina Humana, Derecho, Psicología, Contabilidad, Ingeniería Industrial y Economía concentran el mayor número de cupos, mientras que otras especialidades presentan una oferta más reducida.

Para modalidades especiales como titulados, graduados, traslados internos o externos y deportistas calificados, se aplica un Examen Especial de 80 preguntas, también con una duración de 3 horas. La constancia de ingreso se entregará entre el 18 y el 24 de marzo de 2026, de acuerdo con el área académica, y el detalle completo de vacantes se encuentra en el anexo 1 del Reglamento de Admisión.

