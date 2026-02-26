Examen de admisión San Marcos 2026-II: fechas oficiales, vacantes y cronograma completo

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida como la "Decana de América", confirmó los pormenores de su examen de admisión correspondiente al trámite 2026-II. La convocatoria oficial detalla el cronograma, requisitos, modalidades y formato de la prueba a la que miles de aspirantes se presentarán con la esperanza de ingresar a una de las casas de estudios más prestigiosas del país.

La dirección de admisión estableció que pueden postular los estudiantes del último año de secundaria y egresados de años recientes, además de personas con discapacidad que cuenten con registro en CONADIS y accedan a vacantes reservadas con ajustes razonables. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de febrero de 2026, con períodos especiales para rezagados que también culminan ese mismo día.

Requisitos y restricciones

Entre las normas vigentes, la universidad ha definido varias condiciones de exclusión. Por ejemplo, quienes actualmente se encuentran matriculados en otra casa de estudios públicas deben presentar su retiro voluntario antes de matricularse si llegan a ser admitidos. También se prohíbe la postulación de personas sancionadas por fraude, uso de dispositivos electrónicos prohibidos o presentación de datos falsos, además de quienes hayan intentado más de dos veces ingresar previamente al campus el mismo día de la evaluación.

Distribución de vacantes y áreas verificadas

La oferta académica para este proceso incluye diversas carreras profesionales con distintos niveles de demanda. Las especialidades como Medicina Humana, Derecho, Psicología y Contabilidad destacan por tener la mayor cantidad de plazas disponibles, mientras que otras como Danza o Toxicología cuentan con cupos reducidos. El detalle completo de lugares por carrera figura en los anexos del reglamento oficial.

Esta se estructura en un Examen General de 100 preguntas de selección múltiple con una duración de tres horas, dividido en secciones actitudinal, habilidades y conocimientos según el área elegida. Para ciertas modalidades especiales —como graduados y deportistas acreditados— existe un Examen Especial con menor número de interrogantes pero con un esquema similar de tiempo.

Fechas, horarios y logística de la prueba

Las fechas oficiales establecidas por la universidad para rendir la la evaluación son: 7 de marzo de 2026 para áreas de economía y humanidades; 8 de marzo para ciencias básicas e ingenierías; 14 de marzo para ciencias de la salud (excluyendo Medicina) y 15 de marzo para el área de Medicina Humana. El ingreso a las sedes se permite únicamente entre las 6:00 y las 8:30 a.m. en cada jornada.

Este anuncio se da en un contexto donde miles de jóvenes peruanos intensifican su preparación para estos retos académicos, conscientes de la competencia que representa acceder a una de las universidades más antiguas y demandadas del continente.

